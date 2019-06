Candela Peña, la invitada que "más ha faltado al respeto" a Motos en 'El hormiguero': "¡Qué mojón de preguntas!" Ecoteuve.es 5/06/2019 - 12:02 0 Comentarios

El tono cañero de la actriz, que estrena 'Hierro' en Movistar+, sorprendió al presentador

Candela confesó que le hubiera gustado ser presentadora de 'Supervivientes'

Candela Peña acudió de invitada a El hormiguero para hacer la promoción de Hierro, serie que Movistar+ estrena el viernes 7 y que ella protagoniza junto al argentino Darío Grandinetti. Tal era la confianza entre Motos y la actriz que se permitieron un cariñoso intercambio de pullitas.

"Discúlpame. De toda la gente que ha venido al programa en trece años, eres la persona que me ha faltado al respeto", dijo el presentador a la vuelta de una pausa de publicidad mientras Candela husmeaba entre sus papeles para soltar de forma cañera: "¡Qué mojón de preguntas!".

"Tengo las preguntas que me da la gana, perdona. Porque no sé si las voy a hacer o no", espetó Motos para después pedir a la audiencia que no viera su serie, siempre en tono de broma. "Es muy mala".

Candela Peña recuerda la vez que vio desnudo a Darío Grandinetti

Minutos más tarde, Candela confesó una divertida anécdota sobre su compañero en Hierro Darío Grandinetti. "¿Es verdad que la primera vez que le viste llevaba el pene al aire?". Ella contó que acudió con su colegio a ver una obra en la que actuaba el argentino: "Se llamaba Gepetto y en ella salía un actor desnudo, y yo solo había visto así a mi padre. Comparé entre ambos y algo no me cuadraba".

"A Grandinetti le hace gracia que recuerde esto porque fue la primera 'chistorra' ajena que vi en un escenario y de pequeña", añadió Peña que, como detalle, dijo que de no ser actriz le hubiera gustado ser presentadora de televisión: "Lo que me gustaría estar hoy en Supervivientes con un bikini presentando desde allí". "Voy de intensa, pero a mí lo que me gusta es el circo".