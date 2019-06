Un rechazo de 'impacto' en la cita más desdicha de 'First Dates': "No le puedo mirar ni a la cara" Ecoteuve.es 5/06/2019 - 11:18 0 Comentarios

Paco propuso dejar la cita a María José tras su falta de interés, pero ella se negó porque quería cenar

La cita entre Paco y María José no pudo ir peor en First Dates. Él llegó al restaurante de Sobera esperanzado en encontrar a "una buena mujer, que tengamos cosas afines y que pasemos un buen rato juntos". Además, el gaditano confesó que tampoco había tenido suerte con el amor en su vida.

"Me han rechazado en el amor varias veces. ¿Cómo me sentía? Pues mal, la verdad me sentía mal porque no es una situación cómo para nadie y yo soy una persona muy afectiva que enseguida coge cariño", explicó.

El programa lo emparejó con María José, una mujer de 45 años que destacó por su excesiva sinceridad: "Yo estoy soltera porque quiero, porque estoy muy tranquila, hago lo que quiero y no tengo que darle cuenta a nadie, 'asín' de claro". "Quiero encontrar a un chavalito que tenga entre 40 y 45 años, que me haga vibrar y yo lo lleve a cualquier lado", dijo.

Cuando ella se acercó a la barra y conoció a Paco, su cara fue todo un poema: "Me he quedado impactada de su físico. Realmente, es que no le puedo ni mirar a la cara. Me he quedado 'cuajá". Y pese a soltar a modo de puñal que a lo mejor no necesitaba tomarse el vino, ambos pasaron a las mesas.

Sin embargo, nada más sentarse, María José dejó claro que no iba a entablar conversación porque no tenía "ninguna curiosidad". "Yo voy a disfrutar del momento, pero no te voy a hacer ninguna pregunta", dijo ella dando a elegir a Paco el levantarse e irse.

Fue cuando tuvo que intervenir Carlos Sobera. "No quiere hablar nada, es como si hubiese venido solo", se explicó él a lo que ella soltó: "Perdona, no soy un bulto". "Quería irse. Yo quería tomar el primer plato, segundo plato y el postre", reveló luego María José. Finalmente, ambos degustaron los platos del programa sin apenas hablar. "El muchacho ha sido educado. A lo mejor la borde he sido yo por haber sido tan sincera".