¿Por qué no se vieron cara a cara Miriam Saavedra y Mónica Hoyos en 'Supervivientes'? Ecoteuve.es 5/06/2019 - 10:42

La reportera Marta Riesco ('Ana Rosa') asegura que Hoyos la vetó por escrito

Miriam Saavedra está en Honduras visitando a los concursantes de Supervivientes en calidad de 'fantasma del pasado'. La peruana se encontró con todos, menos con una persona.

Saavedra esperó en una tumbona mientras, de uno en uno, los concursantes de Supervivientes se iban acercando para saludar a la 'princesa inca', que hace unos años también concursó en este reality.

Sin embargo, Miriam Saavedra no se vio las caras con Mónica Hoyos, con quien ha protagonizado duros enfrentamientos en televisión. Hay que recordar que tanto Miriam como Mónica son exnovias de Carlos Lozano, también concursante de Supervivientes.



Mónica Hoyos vetó por escrito a Miriam Saavedra en 'Supervivientes'

¿Por qué el programa no provocó un reencuentro con tanto morbo? Según explicó Marta Riesco en El programa de Ana Rosa, Mónica Hoyos habría vetado a Miriam Saavedra. "Mónica puso por escrito que Miriam no se podía acercar a menos de 500 metros", dijo la periodista. En el espacio matinal bromearon con esta cláusula: "Es como una orden de alejamiento".

En efecto, Miriam no se cruzó con Mónica pero el programa sí informó a ésta de que su 'enemiga íntima' estaba en la isla para convivir durante unos días con Carlos Lozano en el Palafito. "¿Quién es Miriam? ¿Miriam Díaz-Aroca? Dentro de mi cabeza en este reality que es tan extremo solo pienso en mi familia, en la gente que quiero, en la gente que me aporta y en todas las cosas que estoy viviendo. Si te soy sincera, no sé quién es Miriam", explicó Mónica.



Poco después, Miriam se reencontró con Carlos Lozano, aunque al concursante no le apasionó la idea de ver a su ex en la isla y saber que iba a vivir con él durante unos días.