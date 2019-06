Carlos Lozano estalla contra la organización de 'Supervivientes': "Lo que me habéis hecho no tiene nombre" Ecoteuve.es 5/06/2019 - 10:17 0 Comentarios

El concursante pide el voto a los espectadores para que lo expulsen del reality

Carlos Lozano sorprendió este martes a los espectadores de Supervivientes mostrándose ante las cámaras de una forma completamente diferente a la que suele acostumbrar. El concursante se mostró hundido por su situación actual en la isla y pidió el voto al público para que lo expulse en la gala de este jueves.

Carlos Sobera conectó con Honduras para hablar con el madrileño, quien apenas podía hablar de la emoción que sintió al escuchar la ovación que le brindó el público presente en plató: "Escucha este aplauso, que es un reconocimiento a tu sufrimiento y a cómo lo has estado pasando estas dos semanas aguantando muy bien en el Palafito", empezó diciendo el presentador para intentar animarle.

Fue entonces cuando Carlos Lozano echó en cara a la organización del reality el castigo al que fue sometido durante los últimos días. El que fuera presentador de Operación Triunfo tuvo que convivir con su 'enemiga' Violeta Mangriñán después de que ambos se saltaran las normas, lo que le impidió campar a sus anchas por la playa en la que se encontraba 'desterrado'.

"Mejor lo voy a olvidar todo, ¿vale?", comenzó planteando con lágrimas en los ojos. "Lo que me habéis hecho a mí no tiene nombre. No es el Palafito, es la energía, que la he perdido. Me quiero ir el jueves a mi casa. Esa es la historia, me habéis hecho perder la energía. Me habéis quitado toda la ilusión que tenía, ya no disfruto", aseguró desolado pidiendo a la gente que le saque de la isla.

"Ya tenéis suficiente con lo que tenéis. ¿Para qué queréis más", se quejó Lozano. "Es que te queremos a ti, Carlos, nos gustas", le hizo saber Sobera, que recibió un corte del concursante. "Pues no se nota, me habéis quitado todo. Ya tenéis a la gente que queréis. Yo ya he vivido mi momento maravilloso aquí, pero ya no disfruto", concluyó antes de recibir un nuevo revés en el concurso con la llegada a la isla de su ex Miriam Saavedra.

Miriam Saavedra y Carlos Lozano, de nuevo 'cara a cara'

La peruana puso rumbo a Honduras como 'fantasma del pasado' al haber concursado en la edición de 2016 y protagonizó un frío reencuentro con Carlos Lozano. "Esperaba que me recibiera un poco mejor, sinceramente", reconoció la princesa inca después de que el concursante no la saludara.

"Cómo quieres que te mire con todo el daño que me has hecho", le reprochó. "Yo he sido muy buena novia y muy buena exnovia, cosa que tu no mucho", replicó la ganadora de GH VIP 6 antes de que fuera a verse las caras con el resto de concursantes a excepción de Mónica Hoyos. ¿Hay veto o se guarda el reality la baza para este jueves?