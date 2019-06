Amaia suplica a Broncano que no suene su canción con Alfred y evita hablar de sexo porque "los fans de OT están muy locos" Ecoteuve.es 5/06/2019 - 8:54 0 Comentarios

"Tengo más dinero del que debería para la edad que tengo", reconoció la cantante

Amaia Romero (OT 2017) lo pasó mal en La Resistencia cuando su presentador, David Broncano, estuvo a punto de hacer sonar Tu canción, el tema que cantó con su ex Alfred en Eurovisión.

Broncano pinchó El Relámpago y, justo después, saltó la siguiente canción en la lista de reproducción (Miedo). "¡Ay, qué susto! Pensaba que era otra", dijo desconcertando al presentador, que parecía no saber a cuál se refería.

David Broncano hizo sonar otra y, antes de que pinchase la cuarta, ella le pidió que no la seleccionase. "¡Esa no!". "Te juro que no sé por qué me lo dices", contestó el presentador.

La anécdota no pasó desapercibida en redes sociales y fueron muchos los que destacaron el momento y se acordaron de Alfred.

Amaia evitando que Broncano ponga 'tu canción' y dejándose sin contestar la pregunta de cuanto folla para evitar que los 'fans de OT' se le echen encima. En serio, dais miedo. Lo que habrá tenido que aguantar. — L?ci? S??c??z (@LuciaSanchez456) 4 de junio de 2019

Enfadaos lo que queráis, pero me ha dado mucha vergüenza ajena la manera de rehuir tu cancion que ha tenido Amaia en la resistencia — Eleena (360 - Ara varu teia) (@Luucelee_) 5 de junio de 2019

Amaia si le llegan a poner tu canción se va del programa..

No voy a opinar porque entre eso y que llama a sus propios fans tontos... creo que está todo dicho — ???? † (@Meryp_1008) 5 de junio de 2019

Amaia hateando Tu Canción es mi spirit animal jajajaaja la amo #LaResistencia — car0laiN?? (@carolaaaaiin) 5 de junio de 2019

Pobre Alfred, el 99% de la gente sabía la canción que no quería enseñar. Lo ha hecho más obvio y dejándolo a él fatal xd. Es Amaia y sé que no lo hace adrede, pero de verdad que siempre lo deja fatal #AmaiaLaResistencia — Zombie (@Zombie720) 4 de junio de 2019

Amaia y el sexo: "Es día 4 de junio y todavía no he follado"

Por otra parte, Amaia no se libró de las dos míticas preguntas que siempre hace Broncano: cuánto dinero tiene y cuántas veces ha tenido sexo este mes.

Sobre la primera cuestión: "Para la edad que tengo tengo (20), más del que debería... y más del que debería para lo responsable que soy, porque soy bastante poco. Tampoco es algo increíble, pero yo encantada".

Sobre el sexo, Amaia recordó que "es día 4 de junio y todavía no he follado". Broncano le pidió el dato del último mes. "Mira, no lo voy a contestar porque los fans de OT están muy locos. No doy el dato. Yo también me odiaría ahora como espectadora por no darlo". "Bueno, que estoy muy agradecida a los fans de OT", aclaró poco después.

Otro de los momentos más divertidos ocurrió cuando Amaia descolocó a Broncano al hablar de la fuerza que tiene en los brazos. La cantante usó un ejemplo gráfico: Por ejemplo, de cuánta fuerza tiene en los brazos. Ante la pregunta de David Broncano, ella aseguró: "Tengo mucha fuerza en los brazos porque puedo desnucar a un bebé si quiero".