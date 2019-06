'Sálvame' responde a la queja de María Teresa con Telecinco: "Si no estabas a gusto con tu contrato, lo rompes" Ecoteuve.es 4/06/2019 - 18:52 0 Comentarios

Kiko Hernández se pregunta si la presentadora podría haber finiquitado su relación contractual con Mediaset

"Está totalmente posibilitada para trabajar", ha dicho Jorge Javier Vázquez

Sálvame se ha hecho eco de las declaraciones de María Teresa Campos tanto en el programa de Toñi Moreno en Canal Sur como en el de Julia Otero en Onda Cero en las que lamentaba su situación en Mediaset. "No veía la hora de que se acabara".

La primera en opinar sobre el tema ha sido Lydia Lozano, quien se ha "sorprendido" por lo que ha dicho la presentadora dado a que "aquí sigue trabajando una de sus hijas [Carmen Borrego]". "Ella sabe perfectamente cómo decir lo que no quiere decir, así que toque de esa manera esas cosas...".

Por su parte, Jorge Javier rompía una lanza en favor de María Teresa, "alguien que lo ha hecho absolutamente todo", que a modo de reflexión la aconsejó "jamás dirigir un programa, no tener a un director que la conociera y coger a gente joven que no conociera nada de la carrera de Teresa".

"Ella está totalmente posibilitada para trabajar, quiere seguir haciendo cosas y no tiene por qué ser en una televisión generalista, puede ser en cualquier plataforma", ha dicho a continuación. Sin embargo, Kiko Hernández ha discrepado: "Va a hacer todo lo contrario: va a hacer un programa dirigido por Carmen Borrego y va a coger a la gente de siempre".

Kiko Hernández: "No tenemos que estar suplicando el trabajar y menos María Teresa"

El colaborador ha seguido con su discurso, mucho más crítico que el resto: "Terelu dijo una vez 'yo quiero que a mi madre le den un programa' Lo habéis dicho 18.000 veces. La nieta por los pasillos, 'a la abuela la tienen que dar un programa. Y yo creo que eso no le beneficia. No tenemos que estar suplicando el trabajar y menos ella, que lo ha hecho absolutamente todo".

"Entiendo que ella quiera seguir trabajando porque se encuentra bien físicamente", ha apuntado Jorge a lo que Mila ha dicho: "Cuando cumples ciertas edad y lo has hecho absolutamente todo, manda un mensaje con absoluta libertad, no lo enmascares. Está bamboleándose entre lo que quiero decir y lo que dejo caer. Y yo, si fuera ella, me sentaría y diría lo que siento y cómo lo siento".

"¿Y un contrato no se puede romper? porque ella lo que le dice a Julia Otero es 'yo de lo que me arrepiento es de haber estado cobrando haciendo pasillo', pero yo no sé si se puede romper ese contrato. Si no estabas a gusto, lo rompes", ha zanjado Hernández.