La 'cobra' de Salah a una periodista española en la final de la Champions: se pensó que le iba a besar Ecoteuve.es 19:45 - 4/06/2019 0 Comentarios

Curiosa anécdota de la reportera Isabel Forner con el crack del Liverpool

La final de la Champions League celebrada en el Wanda Metropolitano de Madrid dejó una curiosa anécdota protagonizada por una periodista española y el crack del Liverpool Mohamed Salah.

Isabel Forner se encontraba tomando declaraciones para la cadena deportiva a los campeones de Europa a pie de campo cuando llegó el momento de entrevistar al egipcio.

Lea también: La broma de Pedrerol con Ferreras en la mudanza de plató de 'El Chiringuito': excursión en buggy por Atresmedia

El futbolista se encontraba expresando su incredulidad ante el hito de ganar la Champions: "It's unbelievable" ("Es increíble"), cuando Forner procedió a hacerle una última pregunta: "And the last one..." ("Una última pregunta...".

Debido al ruido de aquel momento en el estadio, la reportera tuvo que acercarse más de la cuenta al futbolista, aunque él no lo interpretó en ese sentido y se apartó rápidamente, creyendo que la periodista 'se había lanzado' a darle un beso.