El impresionante cambio físico de Lidia Santos tras 'Supervivientes 2019': baja la báscula en 7,5 kilos

"Me he quedado sin culo", dijo la modelo 'curvy' al verse en directo en el espejo

Hasta ahora, los concursantes de Supervivientes 2019 no habían dado indicios de un verdadero cambio físico después del primer mes de convivencia en Honduras. Lidia Santos fue la primera en sorprenderse al subirse en la báscula y comprobar que tiene un cuerpo totalmente distinto al que comenzó la aventura.

Se podría decir que ahora es menos curvy -empezó el concurso con unas medidas de infarto, 98-71-108-, ya que en seis semanas ha perdido 7,5 kilos, según el parte médico. Los espectadores del debate de Supervivientes pudieron ver en directo la reacción de la última expulsada al verse en el espejo.

"Estoy impaciente porque quiero verme ya", aseguraba la modelo que llevaba 40 días aproximadamente sin verse en un espejo. "Te adelanto que te vas a gustar, pero quiero que lo experimentes tú", pidió Jordi González a lo que ella dijo: "Habré cogido como un kilo estos días porque me he puesto de comer estos días...no lo sabes tú bien".

"¡Dios mío! Joder, sí que estoy más delgada", dijo totalmente sorprendida para pedir después verse por detrás. "Me he quedado sin culo", lamentó. "No, está bien", apuntó González desde el plató. "Estoy muy bien de cara al veranito para lucir palmito en las playas de Málaga".