Valentín ('Masterchef') desvela su "choque" con Aleix: "Colgué en la habitación la bandera de España y la arcoiris gay" Ecoteuve.es 4/06/2019 - 16:21 0 Comentarios

El concursante relata su primer encuentro frío con su compañero aunque ahora son "como hermanos"

Valentín, fan de Federico Jiménez Losantos, ha conocido por fin a su ídolo, que le ha entrevistado

En su presentación en Masterchef, Valentín dijo que que era "gay, votante de Ciudadanos y fan de Federico Jiménez Losantos". Ahora, el concursante de TVE ha conocido en persona a su ídolo, que le ha entrevistado en su programa de radio.

"Siempre he intentado ser yo mismo. Si llevo toda la vida luchando por no tener complejos, no me voy a inventar ahora un personaje", ha explicado en EsRadio sobre el posicionamiento ideológico que protagonizó en su presentación en el concurso.

Valentín ha hablado de su experiencia en el programa de La 1 y ha hablado de "hermanos" Aleix y Aitana, los dos compañeros con quien mejor se lleva, aunque al principio "no daba un duro".

Valentín: "Pensé que Aleix era un poco Myhyv y él pensaría que yo era falangito"

De hecho, Valentín ha contado cómo fue su primer encuentro con Aleix. "Yo llegué a la habitación [los concursantes conviven durante la grabación del programa] y lo primero que hice es colgar la bandera de España y la arcoiris gay, que ahora parece que no las podemos llevar juntas, porque a Cogam creo que no le gusta...", comentó. "Choqué con Aleix, pensé que era un poco Myhyv y él pensaría que yo era falangito. Pero a los tres días éramos íntimos. Al final se trata de romper estereotipos".



Por otra parte, Valentín ha contado cómo es su relación con Carlos, con quien ha tenido algún rifirrafe en el concurso. "Él es muy competitivo y yo soy un Miura, cuando él me pica yo salto... y él lo sabe. Pero nos llevamos muy bien, vamos a cenar juntos..."

Recta final de 'Masterchef', ¿quién ganará?

Esta semana los aspirantes de Masterchef elaborarán un plato libre con carne en 60 minutos, utilizando las técnicas que han aprendido en estos dos meses y medio de formación. Pepe Chuletón, experto en carnes, les explicará cómo se trata correctamente este producto. Habrá doble premio para el mejor aspirante de esta prueba: recibirá el delantal dorado, que le dará la inmunidad en ese programa, y su plato se incluirá en la carta del Restaurante MasterChef durante todo el verano.

Después, las cocinas de Masterchef se trasladarán a los jardines de la catedral de Zamora, ciudad que ostenta el título de Capital Europea del Románico. Los aspirantes cocinarán un menú por equipos, ambos capitaneados por el mejor de la prueba anterior, para 60 ganaderos y agricultores de la zona. Servirán hummus de manzana asada con sesitos o steak tartar de ternera de Aliste, entre otros manjares que elaborarán con productos típicos de la tierra avalados por Tierra de Sabor. Tendrán que ser muy aplicados, porque el jurado valorará el trabajo de manera individual. Además, el cocinado estará supervisado por los chefs Pedro Mario Pérez y Óscar Pérez, dueños del restaurante El Ermitaño, el único con estrella Michelin de esta provincia.

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin (10), será testigo de la prueba de eliminación. Los delantales negros se batirán en duelos por parejas. Un aspirante seleccionará una campana y, tras descubrir el plato que tendrán que cocinar, escogerá un compañero con quien quiera competir. Quien lo haga mejor estará salvado y subirá a la galería; el peor tendrá que enfrentarse al siguiente duelo y escoger nuevo contrincante y otra campana.