Pedro García Aguado ('Hermano Mayor') da la cara por la 'verdadera' Dakota: "Es buena, honesta y transparente" Ecoteuve.es 17:13 - 4/06/2019 0 Comentarios

El presentador ha desvelado detalles sobre la personalidad de la superviviente

Dakota está siendo una de las concursantes más polémicas de la presente edición de Supervivientes 2019. Gracias al reality de Telecinco, el público ha podido conocer mejor a esta joven que saltó a la fama hace unos años después de su viral paso por Hermano Mayor

Pedro García Aguado, expresentador del mítico programa de Cuatro, ha querido salir en defensa de la robinsona. Tal y como ha confesado a Pronto, la cara de la catalana que veíamos en televisión ("odiosa, intratable, agresiva y violenta") no era la verdadera: "De cerca veías su bondad. Es honesta y transparente", promete.

Aunque su comportamiento parezca seguir teniendo resquicios de aquella Dakota que conocimos en Hermano Mayor, el exwaterpolista insiste: "Es buena persona, se nota. Dakota era una niña que además tenía una base. Valía para estudiar y retomó sus estudios. Acabó el Bachillerato", explica antes de recordar que su inestable actitud responde al trauma de la muerte de su hermano.

El presentador de Hermano Mayor ha desvelado además una entrega que no llegó a emitirse por falta de material: "Para premiarla, la llevamos a conocer a su actor favorito de El príncipe. Se quedó tan impactada que no fue capaz de hablar en ningún momento y no pudimos grabar nada".

Pedro García Aguado contra Jorge Javier Vázquez

Pedro García Aguado sigue activamente Supervivientes 2019 y no le gustó el comentario "miserable" que Jorge Javier Vázquez hizo a Dakota en su momento, cuando le recriminó su pasado en el programa de Cuatro:

"¿Qué tiene que ver lo sucedido hace cuatro años con lo de ahora? Siempre hay gente que te echa en cara tu pasado. ¡Me lo hacen a mí que me he explicado mil veces! Jorge Javier demostró cierta falta de autocontrol pero ella le contestó muy bien", expresa indignado.