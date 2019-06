Sale a la luz el casting secreto de Jorge Sanz para el entrañable personaje de Tito en 'Verano azul' Ecoteuve.es 4/06/2019 - 14:25 0 Comentarios

El actor revela la prueba que compartió junto a Miguel Ángel Valero (Piraña)

Fue elegido para el papel, pero sus padres no quisieron que perdiera colegio

Verano Azul pudo haber tenido otro Tito. Jorge Sanz ha sacado a la luz un entrañable vídeo de un casting que hizo en su infancia para el personaje de la serie de Televisión Española y que compartió con un jovencísimo Miguel Ángel Valero, que dio vida a Piraña.

En la escena compartida por el actor en Instagram, se escucha como los técnicos hablan sobre la diferencia de altura entre los dos pequeños, algo que dificulta la grabación.

Lo cierto es que, tal y como asegura Jorge Sanz, sí que fue elegido para interpretar a Tito, sin embargo, sus padres se negaron para que no perdiera horas lectivas en la escuela. Finalmente, Miguel Joven fue quien interpretó al pequeño.

Lea también: Ángel Martín: "Ahora es más interesante dar una 'hostia' a David Broncano que a Jorge Javier Vázquez"

"Me acuerdo del casting como si fuera ayer; y pensar que me eligieron para el papel de Tito! Pero mis padres pensaron que no era buena idea, porque iba a perder mucho cole", escribe el intérprete ante el "documento histórico" rescatado.