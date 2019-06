El nuevo drama de Yoli ('GH15'): la acusan de comprar ropa china y venderla bajo su marca Ecoteuve.es 4/06/2019 - 13:39 0 Comentarios

La concursante del reality de Telecinco no habría realizado sus supuestos diseños

Yolanda Claramonte, conocida popularmente como Yoli tras su paso por GH 15, se ha visto envuelta en una gran polémica. Meses después de confirmar su separación con Jonathan Pérez, compañero de reality con el que se terminó casando y teniendo una hija, la albaceteña ha sido acusada de comprar ropa china y venderla como si fueran diseños de su colección.

Tras el bache personal que sufrió, Yoli decidió lanzar una línea de ropa para remontar en la mala racha que estaba viviendo. Así pues, a principios de este mes, la joven anunció el lanzamiento de una colección de prendas para madres e hijas. En su página web, Claramonte oferta sus supuestos modelos en unas imágenes que enseguida levantaron las sospechas de sus seguidores.

Los clientes de Yoli han alertado de que la manchega vende productos idénticos a los que se pueden encontrar a un precio más bajo en una famosa tienda online chino. Por tanto, a pesar de que la exgranhermana aseguró hace unos días que este proyecto le había llevado "meses de trabajo", son muchos los que han puesto en entredicho que los diseños sean realmente suyos.

La reacción de Yoli a la polémica

Tras desatarse una gran polémica, Yoli ha querido dar la cara dando explicaciones en un vídeo compartido en Instagram: "Hay un poco de controversia y de movimiento por mi tienda online. Creo que me expliqué un poco mal en el 'copy' y pido perdón a la gente que se lo ha tomado a mal. Este es un país en el que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras porque debemos ser mujeres emprendedoras. Eso es lo que quiero ser yo", ha empezado diciendo.

"Creo que las mujeres deberíamos unirnos y no machacarnos unas a otras. Lo segundo, evidentemente los precios son súper bajos. Si hubiera diseñado yo las prendas, el coste sería mucho más elevado y yo, desde mi punto de vista, no me gastaría 100 o 200€ en un vestido de niña. Todas las prendas se compran al por mayor, como en una tienda de barrio, no estoy matando a nadie ni obligando a nadie a que compre en mi tienda online", continúa.

"Estoy creando puestos de trabajo como cualquier persona emprendedora. Me llevo un margen súper pequeño, como sucede con cualquier tienda. No sé qué tiene de malo eso. Estoy dedicando mi tiempo, mi dinero, mis ganas y mi ilusión en algo que es para vosotras. Yo no estoy poniendo una pistola a nadie para que me compre. Simplemente estoy ofreciendo algo porque sé que os mola ir conjuntadas con vuestras hijas y muchísimas veces me preguntáis sobre mi ropa. He creado esto para vosotras", ha concluido sin aclarar realmente la polémica coincidencia.