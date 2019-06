Así fue la imitación de Joaquín Reyes al rey Juan Carlos en 'El intermedio': "Yo de un pedo mato a un gato" Ecoteuve.es 4/06/2019 - 13:11 0 Comentarios

El humorista volvió a ponerse en la piel del monarca en el programa de Wyoming en La Sexta

Joaquín Reyes volvió a sorprender este lunes a la audiencia de El intermedio con otra excelente imitación. El cómico manchego se puso en las carnes del rey Juan Carlos, días después de su adiós a la vida pública en una corrida de toros en Aranjuez.

"¡Ay, que me quedo como Maricharlar". El monarca llega en moto a un bar de carretera y pide magra con tomate. "¡Hola! Soy Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, pero como soy tan campechano, me podéis llamar Juan Carlos I... o si queréis Juan Carlos palote. La campechanía me pierde", dice entre risas.

El 'rey emérito' presume de su "desayuno ligero" para mantener su "cuerpo regio". "Acero para los barcos [dice golpeándose el pecho] y esto... titanio [tocándose la cadera]". Juan Carlos dice estar "echo un toro" pese a los "cuatro retoquillos": "Yo de un pedo mato a un gato".

Después, aparece sentado en el 'trono' [el váter] apuntando cosas en un cuaderno: "Cuando iba a Botsuana, el rifle lo llevaba de bastón porque a los elefantes los mataba de la risa". Además, afirma también estar "muy pendiente" de lo que le ocurre a la reina Sofía: "Por eso me compro el 'Hola'. Ahí la tienes, en la gala de Cruz Roja. Ahí está, poniendo pegatinas a cascoporro".

Por último, cuenta que su retirada se debe porque "a la gente no le bastaba con que les felicitase las Navidades. También quería que les hablase de Urdangarín". Y termina cantando: "Sin trabajar, sin estudiar, cómo mola ser Borbón"