Dura pelea entre Monedero y Ana Rosa Quintana: "Tú eres el corazón de la derecha española" Ecoteuve.es 4/06/2019 - 12:47

El fundador de Podemos y la presentadora se enzarzan en una discusión en directo

La entrevista de Ana Rosa Quintana a Juan Carlos Monedero no ha terminado bien. Aparentemente se han despedido entre risas y bromas, pero el contenido de las indirectas que se han lanzado estaba cargado de intención.

Juan Carlos Monedero ha intervenido en El programa de Ana Rosa para analizar la difícil situación de Podemos tras su fiasco en las últimas elecciones y, sobre todo, después de que Ramón Espinar reclamase cambios en la organización que lidera Pablo Iglesias.

"Andalucía, Errejón, Espinar... ¡Haced autocrítica también!", ha dicho Ana Rosa a Monedero, que se ha centrado en culpar a los medios de dar demasiado espacio a Errejón o que no apoyen la idea de que PSOE y Unidas Podemos gobiernen España en coalición.

"Llevo cinco años diciendo a Podemos que no está haciendo bien las cosas porque no está haciendo partido. Pero una cosa es eso, la discusión interna, y otra es querer acabar con un fuerza política que ha sacado 3,7 millones. Y lo tenéis que respetar", se ha quejado Monedero, dando a paso a una discusión que se ha desarrollado así.

La discusión entre Monedero y Ana Rosa Quintana

Ana Rosa: "Tú fuiste el primer crítico".

Monedero: "Os invito a ver la entrevista que hice a Pablo Iglesias hace una semana".

AR: "Estuviste muy pelota".

M: "No como tú como Rivera o Pablo Casado".

AR: "A mí Rivera me cae muy bien, la verdad. Como a ti Iglesais. Bueno, a mí menos, porque no milito ni lo defiendo, ni soy cofundadora de un partido. El día que pertenezca a un partido, lo lideraría".

M: "Tú eres el corazón de la derecha española. A la derecha le faltaría el oxígeno sin ti".

AR: "Tú ya me has situado, ¿no? Estupendo. Tú repartes cargos ahora. Pues como estés acertado con el análisis que has hecho de Podemos, van listos".