José Muñoz (Estopa) confiesa en 'El hormiguero' su extraña operación en los sobacos de 400 euros Ecoteuve.es 12:26 - 4/06/2019 0 Comentarios

El guitarrista cuenta que se ha implantado botox en las axilas para evitar el exceso de sudor

David y José Muñoz, los integrantes de Estopa, acudieron este lunes El hormiguero con motivo de su vigésimo aniversario en el mundo de la música, una fecha especial por el que lanzarán al mercado un nuevo disco bajo el título Fuego el 18 de octubre.

Los invitados, que ya forman parte del selecto club platino del programa de Pablo Motos, contaron algunas anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, la mofa que sufre David a raíz de la hipnosis de Jeff Touissaint: "La peña me vacila. La gente de mi familia no se lo cree, dicen que soy un trolas, pero es verdad, te lo juro. Me hipnotizó el pavo este".

Pero lo más curioso fue lo que contó José. El guitarrista de Estopa dijo haber pasado por el quirófano para ponerse bótox en las axilas con el objetivo de acabar con el exceso de sudor en esa parte del cuerpo: "Al acabar la gira de 2015 me hablaron de ello, sufría hidrólisis".

"Eso no te quita para que dejes de sudar, pero ahora mismo estaría empapado. Me salen a 400 pavos el sobaco. Dura entre seis y nueve meses que sudes menos", siguió explicando ante la sorpresa de Motos. "Si durara más creo que ahí se desconfiguraría algo. Estoy contento porque me puedo poner camisetas de color gris, verde...".

Las bromas no se se hicieron esperar. Y David fue el primero en reírse: "Hermano te han tangado, yo te veo igual". "Sigues sudando igual, parece que llevas dos tortillas de patatas en los sobacos", apostilló el presentador después.