María Teresa Campos lamenta su situación en Mediaset: "No veía la hora de que se acabara"

La presentadora asegura que muy pronto se sabrá su nuevo destino profesional

María Teresa Campos reapareció este lunes en el programa radiofónico Julia en la onda para hacer un repaso a toda su trayectoria profesional en la televisión, desde sus comienzos con Jesús Hermida hasta su ya finalizada etapa en Mediaset. La presentadora se mojó y confesó lo que ha supuesto para ella salir de la que durante los últimos 12 años ha sido su casa.

"Gracias a Dios, ya estoy liberada. Algunos han dicho que yo estaba apenada porque no me renovaban. ¿Qué dicen? Yo no veía el momento de que eso se acabara, porque no podía trabajar en otro sitio. Así de claro", declaró la malagueña asegurando que ha estado "dos años y pico cobrando en el pasillo".

"Eran dos años y terminaba en abril y hasta ese momento no podía buscarme nada. Yo, en mi ignorancia de la cosa legal, creía que cuando te hacían un contrato como presentadora era que te dan dinero y trabajo. Porque si no, mejor que no te den el dinero porque desacreditan al profesional no dándole trabajo. Eso no está pagado con nada", declaró María Teresa preocupada por el desprestigio que ha podido sufrir su imagen.

"Si lo llego a saber les digo: 'Déjalo, me busco otra cosa'. Pero en ese mismo momento... Seguramente lo hizo con buena intención y yo le voy a tener aprecio toda la vida. No tengo nada contra Vasile, le tengo aprecio y le tengo cariño. Se lo voy a tener siempre, pero eso no lo interpreté así", aseguró la comunicadora en alusión al consejero delegado de Mediaset.

María Teresa Campos, ¿camino de otra cadena nacional?

Julia Otero no perdió la oportunidad de preguntarle a María Teresa Campos sobre su futuro en la televisión después de que algunos rumores hayan apuntado a que su destino profesional podía estar en Canal Sur. "Vamos a llamarle runrún. Me tengo que callar todavía, pero espero que en breve te lo pueda contar", empezó diciendo.

"¿Pero es para toda España? ¿Te verán desde Madrid o Barcelona?", le preguntó la locutora. "Claro", respondió la invitada en una confirmación que sorprendió a Otero. "Entonces el runrún, en palabras de Ferrán Monegal, será en el telehipódromo nacional", dijo la periodista provocando las risas de la malagueña. "No sé lo que es eso", terminó diciendo.