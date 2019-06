La cita más desastrosa de 'First Dates' acaba 'a puñales': "Prefiero quedarme soltera a estar con un hombre como tú" Ecoteuve.es 4/06/2019 - 10:28 0 Comentarios

Mari Carmen y Rafael protagonizan una de las noches más tensas del dating

Carlos Sobera abrió de nuevo este lunes las puertas del restaurante de First Dates para celebrar nuevas citas a ciegas entre solteros dispuestos a encontrar el amor en el dating show de Cuatro. Y de entre todas ellas, destacó la de Mari Carmen y Rafael en una velada que estuvo a punto de terminar como el rosario de la aurora.

Él, un vigilante de seguridad gaditano de 29 años, llegó al local fardando de ser "un triunfador" -"siempre lo seré"- y explicando al presentador que no había tenido mucha suerte en el amor: "Hay mucha pendeja por ahí", dijo el joven, que también aseguraba poseer una empresa de alquiler de coches de lujo.

Ella, camarera de Málaga, no tuvo una buena primera impresión de su acompañante, a quien vio desde el principio un poco "fanfarrón". "A mí que no me intente impresionar con cohes de lujo. Prefiero un coche no tan de lujo y una persona más humilde dentro", empezaba advirtiendo Mari Carmen en uno de sus totales a cámara.

La cita comenzó a torcerse y desde ese momento, Mari Carmen y Rafael empezaron a lanzarse todo tipo de 'zascas'. "Tú eres un poco malote, ¿eh?", le soltó ella nada más sentarse a cenar. "Pues dentro de este malote hay un corazón muy sensible y muy bueno", le dijo en un tono sensiblero que enseguida cortó de lleno con una pregunta: "¿A que me he ganado el Oscar por esto?". La malagueña reconoció entonces que ambos "somos muy chulos y chocamos.

Y pese a algún intento de acercamiento, la cita estaba abocada al fracaso: "He intentado que estuviese cómoda, pero desde el primer momento estaba retraída y muy tajante, iba al cuello", lamentó Rafael. "Yo contigo estaría media hora, la de la comida. Y para de contar", le dijo ella en unas palabras que no sentaron nada bien al joven.

"Tú le estás dando la vuelta a la situación, porque yo soy muy buena persona", afirmó el gaditano, que se quejó de la actitud defensiva de Mari Carmen. "Me miraba de una forma que parecía que quería levantarse y romperme una silla en la cabeza, me daba miedo", confesó poco antes de la decisión final.

Mari Carmen y Rafael se tiran los trastos a la cabeza

Y tras un nuevo pique (con golpe en la mesa incluido) por un plato que no estaba hecho a gusto del vigilante, ambos se dispusieron a anunciar si querían una segunda cita con el otro. "Eso del golpe en la mesa me ha matado", confesó ella. "¿Dónde va? ¿Quién se cree que es?", se preguntaba.

"Me has parecido un poco prepotente, ¿y yo a ti?", afirmó Mari Carmen diciéndole a la cara lo que pensaba. "Me has parecido siesa, esperaba que me pegases y todo", le reconoció él. "Prefiero quedarme soltera a encontrar a un hombre como tú. Yo tampoco creo que encuentres a una mujer que te aguante mucho, siendo como tu eres te vas a quedar solito", le advirtió antes de despedirse.