El durísimo ataque de Alessandro Lequio contra Colate por su actitud con Isabel Pantoja: "¡Pedazo de cerdo!" Ecoteuve.es 19:40 - 3/06/2019 0 Comentarios

El colaborador de Ana Rosa ha criticado al empresario por acusar a la tonadillera de ladrona

Alessandro Lequio ha cargado contra Colate Vallejo-Nágera en El programa de Ana Rosa por acusar a Isabel Pantoja de robar comida.

El 'latagate' de Supervivientes parece no tener fin. Este lunes, el colaborador de Telecinco se ha posicionado a favor de la tonadillera, subrayando que la actitud de Colate de acusar a la tonadillera sin pruebas es "rastrera" y "terrorífica".

Lea también: La reacción de Alessandro Lequio a los gemidos de Violeta en 'Supervivientes': "Me ponen cachondo"

"Si es por una cuestión de pureza, denuncias y no comes, no te la comes y acusas a Pantoja... ¡Pedazo de cerdo!", sentenció el ex de Ana Obregón, tajante, contra el hermano de Samantha Vallejo-Nágera en El programa de Ana Rosa.

Así es la polémica de la lata de comida

El pasado jueves, el superviviente acusó a Isabel Pantoja de haber robado una lata de comida. La cantante no tardó en afirmar que se la había suministrado el médico para luego alegar, tras desmentirlo Jorge Javier Vázquez, que "se la había encontrado".

Después, el presentador del 'reality' de Telecinco daba paso a un vídeo que, lejos de esclarecer el origen de la lata, confirmaba que Isabel Pantoja no la había robado.