Susanna Griso, una "infiltrada" en el exclusivo almuerzo de despedida del rey Juan Carlos

La presentadora de 'Espejo Público' da detalles del evento previo a su despedida de la agenda pública

Susanna Griso fue una de las invitadas de la comida de despedida del rey don Juan Carlos, previa a la corrida de toros celebrada en Aranjuez y que a la postre sería su última aparición tras tomar la decisión de dejar de presidir actos institucionales.

"No puedo contar nada", ha dicho entre risas después de que el programa desvelara que estuvo en el almuerzo -antes había jugado con la figura de "infiltrada- y que compartió mesa con el empresario Pedro Trapote, el organizador del evento, doña Pilar de Borbón y Simoneta Gómez Acebo. "Me lo pasé muy bien, pero no os voy a contar nada. No sé ni cómo habéis sabido lo de las mesas".

La cita tuvo lugar en los Jardines Oñate y, después de un coctail de bienvenida, los comensales pudieron degustar un menú compuesto de gazpacho andaluz o espárragos como primeros; rabo de toro o merluza a la romana a elegir, de segundos y un "exquisito" hojaldre de postre, según ha revelado el matinal de Antena 3.

A continuación, la presentadora de Espejo Público sí ofreció algunos entresijos del evento: "Por protocolo, el Rey llegaba a las 14.30 y, siempre te dicen que llegues un poquito antes, una y media o dos. Es habitual que los invitados sean los primeros en llegar mientras que el Rey sea el último y el primero en irse".

Susanna Griso: "Juan Carlos tiene una movilidad reducida"

Después, Griso ha zanjado todo tipo de rumores sobre la retirada de don Juan Carlos de la vida pública: "Yo me atrevo a decir que ni es un tema de salud ni tema de cáncer, que no existe (...) Sí que es verdad que tiene muchos problemas de movilidad y la agenda oficial te obliga a estar muchas horas de pie".

"En los últimos actos, como en la capilla ardiente de Rubalcaba, necesitan que le acerquen muy rápido o una silla o un taburete, porque él no puede aguantar mucho rato de pie", ha dicho la presentadora confirmado también que la relación con su hijo Felipe VI es "sumamente buena".