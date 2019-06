Ángel Martín: "Ahora es más interesante dar una 'hostia' a David Broncano que a Jorge Javier Vázquez" Merce Moreno 9:43 - 4/06/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador, que vuelve a #0 con Patricia Conde

Estrenan esta noche (22.00) el programa 'Dar cera, pulir #0', que recupera el espíritu de 'SLQH'

Ángel Martín está de vuelta en #0. El canal de Movistar+ lanza esta noche Dar cera, pulir #0 (22.00), un nuevo espacio de 'zapping' que recupera el espíritu de SLQH.

Además de hacer trabajo de guion, Ángel Martín volverá a las andadas con Patricia Conde frente a las cámaras. Como ocurría en Sé lo que hicisteis, ambos artistas comentarán los programas de la cadena en clave de humor.

No obstante, la televisión ha cambiado desde que el programa de La Sexta dijo adiós, hace ya 8 años: "Hoy en día es más divertido darle una hostia a Broncano que a Jorge Javier Vázquez", comenta en su entrevista para ECOTEUVE.ES.

Aunque asegura que la oferta de Movistar + es amplia ("es un rango muy grande, una plataforma entera"), Ángel Martín admite que "la búsqueda de programas se complica, porque #0 no genera ese contenido de 'zapping' salvaje".

Parte importante del nuevo espacio de #0 son los 'sketches' con los rostros de la cadena: "Lo interesante aquí es que ellos, cuando vienen a hacer un 'sketch', no saben lo que están diciendo en plató", comenta el guionista.

¿Cómo afronta esta nueva experiencia?

Bien, además lo hacemos desde el primer plató de SLQH. Conocer la casa es siempre una ventaja. No te pierdes por los pasillos.

¿Qué pensó cuando le dijeron que querían contar con usted?

"No sabéis lo que habéis hecho". Por un lado están los guionistas de equipo. Luego estoy yo, que soy guionista de plató. En el segundo caso hay mucho juego, porque en plató es donde normalmente se 'da la cera'.

¿Está contento con el resultado de lo que han grabado por ahora?

Sí, mucho. Da un poco de rabia el hecho de ir trabajando sin la respuesta del público, porque eso te permite escribir subiendo o bajando la apuesta. Es algo que vamos a tener en cuanto se estrene el programa. Eso sí, si ha gustado el primero, el segundo también.

¿Cómo conoce las reacciones?

Ahora no es nada complicado. Yo crecí en un programa que era en directo, cuando las redes sociales no estaban tan en auge. Las reacciones las teníamos en el mismo momento, cuando te veía el público. Me apetece mucho trabajar también con la respuesta que haya fuera del plató, en redes. Vengo de la escuela del directo y los teatros.

¿Cómo es el trabajo de 'tirar de hemeroteca', en vez de buscar lo que había pasado justo el día anterior, como en SLQH?

Ahí me pierdo un poco más. Yo me limito básicamente al guion de plató. En SLQH el trabajo en ese sentido era menos complicado, sabías de lo que tenías que hablar. En Dar cera, pulir #0 vamos a acabar llegando a ese punto: que tú estés viendo La Resistencia y sepas qué momento es el destacado. Por ahora, #0 no genera un contenido de 'zapping' salvaje, por lo que el trabajo de búsqueda es más complicado.

¿Es difícil verse todos esos programas de #0?

Se trata de 'estar más al loro'. Si tres personas dicen que en Narcos no se vocaliza, pues se hace un 'sketch' con que Narcos no se entiende. El rango de este programa es mucho más amplio que SLQH, es toda una plataforma de canales.

¿Hay ya reacciones al programa entre los principales rostros del canal?

Andreu Buenafuente ha visto algo, Mario Casas también Lo interesante aquí es que ellos, cuando vienen a hacer un 'sketch', no saben lo que están diciendo en plató. Las reacciones se verán luego, en contexto. El programa entero no lo ha visto nadie.

¿Cómo de complicado es hacer humor con la autocrítica?

Me parece el humor más sencillo y el más sano del mundo. Antes de burlarte de otros, lo que tienes que hacer es 'destrozarte' a ti mismo. Si alguien te dice: "Te estás quedando calvo", yo le diría: "Sube la apuesta, amigo, eso ya lo he dicho yo antes". En este caso, hacemos broma de un programa que no ha ido tan bien como se espera, aunque eso depende más bien de la película que cada uno se haya montado. En Wifileaks íbamos a hacer una temporada y al final hicimos dos.

¿Veremos sus vídeos de Wifileaks en el programa?

Creo que aún no se ha seleccionado nada, pero es muy buena observación.

¿Y 'dale cera' a Dar cera, pulir #0?

No es algo que hayamos pensado tampoco, pero son opciones que se dan todo el tiempo. Si tú cometes un error, en el siguiente programa, lo interesante es que tú juegues con eso. Nosotros somos de darnos cera, aunque no lo hayamos hecho mal.

¿Echará de menos dar cera a 'Mermelada'? [Nombre con el que bautizaron a Jorge Javier Vázquez en SLQH]

La verdad es que no. 'Dar cera' a determinados personajes te obliga a verlos y es mucho más sano no conectarte con ellos. Al final, en ocho años, todo ese mundo ha cambiado mucho. Cuando empezó SLQH, era extremadamente cruel con gente que no quería pertenecer a él. Ahora el circo lo montan entre ellos: los concursantes de los realities son los mismos colaboradores de Sálvame, etc. El trabajo está hecho y no creo que sea ni interesante ya. Hoy en día es más divertido darle una hostia a Broncano que a Jorge Javier Vázquez.

¿Algunas de las bromas que se hacían antes se podrían hacer ahora?

Es un momento un poco falso alrededor de la comedia y creo que se monta mucho ruido alrededor de cosas que no lo tienen. Se hace mucho caso a la gente ofendida y poco a la gente que no se ofende. En diez años ha habido una revolución tecnológica que nos ha colocado la cabeza a una velocidad que es incorrecta para muchas cosas. Tenemos tendencia a no leer bien, a no analizar, a no entender el contexto y la ironía Si tú compartes una broma como algo que no es una broma, el problema no es mío, el problema lo tiene el otro, que es idiota. Sí puede pasar que yo haya escrito una palabra mal, no se haya entendido y tenga que revisarlo.

El guionista Fernando Erre dijo que los 'sketches' en TV están pasando un mal momento. ¿Cuál es su opinión?

Siempre he estado haciendo 'sketches' en televisión, excepto en Órbita Laika, y, si te fijas, es de lo que más ha gustado de los programas. La cuestión es que hay que actualizarlos y darles una vuelta para que estén en el código de 2019. Muchas veces pecan de tener un tono de los 80 o 90.