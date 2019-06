La respuesta de Ana Pastor al enfado de Espinosa de los Monteros (VOX): "El PP le ha llamado ultraderecha a usted" Ecoteuve.es 3/06/2019 - 13:16 0 Comentarios

Rifirrafe entre el representante del partido de Abascal y la presentadora de La Sexta

Iván Espinosa de los Monteros fue el representante de VOX en El objetivo de Ana Pastor, que reunió también este domingo a las principales fuerzas políticas: Antonio González-Querol fue por el PP; Rafael Simancas por el PSOE; Rafael Mayoral por Unidas Podemos y Melisa Rodríguez por Ciudadanos.

El miembro de la formación que lidera Santiago Abascal interrumpió el debate para mostrar su indignación cuando se refirieron a VOX como "partido ultra". "Ana, una cosa muy importante. Aquí están pasando desapercibidas ciertas palabras como si no pasara nada", empezó diciendo Espinosa de los Monteros.

"Se están preguntando por partidos ultras y a mí me gustaría preguntar si este señor [haciendo referencia a Mayoral] que es un partido comunista, marxista y leninista no es ultra. ¿ERC no es ultra? ¿Bildu, PNV, PdeCat? Todos esos que aquí, aceptan como democráticos y se blanquean con total naturalidad, suman menos votos que VOX", dijo muy cabreado. "Ya me estoy empezando a cansa de que se pregunte por un partido ultra y se refiera usted a VOX y nos a los partidos que tenemos aquí", dijo.

De inmediato, Ana Pastor contestó el reproche: "¿Sabes qué pasa? Soy dueña de mis palabras, pero es el Partido Popular el que le ha llamado ultraderecha a usted y usted tiene que pactar con ellos, no con los demás". "Si quiere entramos en un debate, pero tenemos aquí a PP y Ciudadanos y me parece más interesante".