El motivo por el que Emma García rompió a llorar desconsolada en 'Viva la vida' Ecoteuve.es 3/06/2019 - 12:13

La presentadora no pudo aguantar las lágrimas al oír el duro testimonio de una invitada

Emma García vivió este fin de semana una de sus tardes más amargas desde que presenta Viva la vida.

La presentadora recibió la visita de María, una mujer que acudió al programa de Telecinco para denunciar que su expareja había abusado sexualmente de su hija cuando esta tenía tres hijas después de estar condenado por malos tratos y tener como única medida cautelar una orden de alejamiento.

María fue entrevistada en una zona oscura del plató para preservar su anonimato y nada más comenzar a hablar, rompió a llorar: "Tengo que hacerlo por mi hija y por todos los niños que están pasando por la misma situación", empezó explicando al explicar lo duro que era para ella compartir su historia.

Tras escuchar su relato, Emma García regresó a la mesa central del programa, donde no pudo evitar romper a llorar ante las cámaras. "No puede ser que una persona que está pasando por esta situación, que tiene la valentía de venir a un plató de televisión a narrar con todo lujo de detalles por ayudar a su hija, porque imagínense lo duro que ha sido para ella contar esto, que no tenga protección, que no se encuentre una solución a una persona que solo quiere vivir en paz y dejar de pasar miedo, porque está amenazada. Es que sigue amenazada. ¿Cómo es posible?", se preguntaba la presentadora, que prometía hablar con abogados para que la ayudaran.