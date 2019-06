Violeta sufre un ataque de ansiedad en 'Supervivientes' tras una gran bronca con Dakota: "Cómete una mierda, guarra" Ecoteuve.es 3/06/2019 - 10:51 0 Comentarios

La valenciana pierde los nervios tras discutir con su compañera en el reality

La guerra entre Violeta y Dakota ha vivido un nuevo capítulo en Supervivientes 2019.

La discusión que ambas habían vivido en la isla se trasladó el pasado jueves a la Palapa, donde volvieron e enfrentarse durante la gala en una de las conexiones de Jorge Javier Vázquez con Honduras. La cosa no quedó ahí y Dakota y Violeta continuaron con la bronca en su regreso a la playa, donde la valenciana terminó sufriendo un gran ataque de nervios.

Lea también: Isabel Pantoja y el misterio de la lata robada: Supervivientes desvela las imágenes ¿que aclaran la polémica?

Violeta le pidió en la isla a Dakota que no volviera a mencionar a Fabio cuando se estaba enfrentando a ella y le lanzó una pullita dándole donde más le duele: "Lo único que te pido es que no le metas a él, porque yo te podría decir 'pues tu novio está trincando por ahí'", afirmó Mangriñán en unas palabras que volvieron a encender a la 'hermana mayor'.

Dakota le respondió con insultos llamándola "guarra" varias veces antes de explicarle que ha nombrado a Fabio "porque él está concursando", cosa que no ocurre con su novio. Violeta no se quedó callada y respondió llamándola "cavernícola", "garrula" o "macarra". "Tú has quedado como lo que eres, como una puta niñata", le dijo Dakota a su compañera. "Cómete una mierda, guarra. Que se te conoce por guarra", continuó poco antes de que Violeta rompiera a llorar.