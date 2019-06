Paco Marhuenda defiende a Vox de la "izquierda mediática": "No son ni machistas ni racistas" Ecoteuve.es 16:29 - 2/06/2019 0 Comentarios

El director de 'La Razón' hizo balance sobre el Superdomingo electoral

Pacho Marhuenda habló sobre la actualidad política en La Sexta noche tras el Superdomingo electoral del 26-M.

Tras la noche electoral tocaba hacer balance en La Sexta noche y como siempre los tertulianos del programa acudieron para dar su opinión al respecto. Uno de ellos fue Paco Marhuenda.

Los colaboradores estuvieron debatiendo sobre la posición que debería tomar el partido de Santiago Abascal, un partido decisivo en diversas alcaldías en los municipios. Jesús Cintora habló sobre el papel de la formación de Albert Rivera y Marhuenda no estuvo de acuerdo.

"Vox no se va a integrar en la ultraderecha que tanto les hace temblar a mis colegas de la izquierda. No olvidéis que Vox no es todas esas cosas que andáis diciendo: no es ni machista ni racista... Eso es la baratija que ha vendido muy bien la izquierda mediática. Les felicito públicamente", expresó el director de La Razón.

Jesús Cintora ante las reflexiones de Marhuenda no dudó en contrargumentarle: "Si decir que las feministas son feas o decir que las mujeres tienen derecho a pintarse las uñas y ponerse guapas pero no a abortar no es machista, ¿qué es?".

"¡No caricaturices!", respondió el director del periódico para proseguir diciendo que: "En campaña electoral se dicen muchas cosas, acertadas y desacertadas", sentenció Marhuenda.