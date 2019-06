Mercedes Milá se 'moja' sobre Santiago Abascal en 'La Sexta noche': "Verlo con el gorrito de la Legión me da terror" Ecoteuve.es 15:18 - 2/06/2019 0 Comentarios

La periodista quiso dar su opinión acerca de las últimos acontecimiento en política

Mercedes Milá aprovechó su entrevista en La Sexta noche para pronunciarse sobre los últimos acontecimientos en política.

La presentadora de televisión, Mercedes Milá, estuvo en el programa de Iñaki López para hablar sobre sus nuevos proyectos y para hablar su programa en Movistar+. Pero la periodista no puedo evitar hablar sobre la actualidad.

"Este es un programa en el que hablamos mucho de política", comenzó a decirle el presentador Iñaki López a Mercedes Milá. A lo que Milá le respondió que "siempre" le había interesado la política.

"Conozco a Albert Rivera porque hicimos un programa de televisión. Y ahora no le entiendo, parece que le han metido en vena el poder desde el momento en el que más resultados ha tenido", expresó la periodista en sus primeras palabras.

Tras ello le mostraron una serie de imágenes para que opinase sobre ello. "Santi Abascal es un tío al que he entrevistado. Y sigo repitiendo que es una persona de tú a tú superagradable, pero al Santi Abascal que acabo de ver en la foto con el gorrito de la Legión me da terror. No quiero tanta bandera española", se sinceró Milá.

Y agregó que tiene una postura de n