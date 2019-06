Carmen Borrego, dispuesta a hablar con sus excompañeros de 'Sálvame': "Necesito que esto acabe" Ecoteuve.es 11:03 - 2/06/2019 0 Comentarios

La hermana de Terelu Campos estuvo en 'Viva la vida' y habló de los últimos desencuentros con sus excompañeros de 'Sálvame'

Carmen Borrego pidió públicamente en Viva la vida una posible reconciliación con sus excompañeros de Sálvame porque necesita que esto "acabe".

La excolaboradora de Sálvame manifestó en el programa de Emma García su disposición a hablar con sus excompañeros para solucionar sus últimos desencuentros.

Carmen Borrego confesó en Viva la vida estar "tocada" tras escuchar todo lo que dijeron de ella sus excompañeros. "Me da la sensación de que estaban esperando para decirme todo lo que pensaban porque eso no se piensa de un día para otro", expresó a Emma García.

La hermana de Terelu Campos reconoció que metió la para después de su paso por Sálvame Okupa, pero que ella no había estado: "Estafar es un delito y yo no he estado a nadie", comentó haciendo referencia a los comentarios de María Patiño y Kiko Hernández.

Emma García mientras conversaba con Carmen Borrego le comentó que la veía "realmente enfadada y tocada" a lo que la nueva colaboradora le confesó que "necesito paz y que esto acabe".