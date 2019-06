Una comensal de 'First Dates' afirma que los 40 son la mejor época para las mujeres: "He descubierto que soy multiorgásmica" Ecoteuve.es 14:09 - 1/06/2019 0 Comentarios

Para Asun los 40 es la mejor edad para disfrutar de la vida y así se lo hizo saber a Julián

Asun afirmó en First Dates que la mejor época para las mujeres son los 40 porque ha descubierto "muchas cosas".

Asun tenía claro qué quería transmitir a Julián y es que a sus 43 años nadie le iba a parar. "Te digo que la mejor época de las mujeres son los 40", dijo Asun en tono muy convincente a su cita.

Por su parte, Julián le confesó que estaba de acuerdo. Asun reivindicó su postura porque: "He descubierto que soy multiorgásmica, ¡increíble!", confesó la comensal gesticulando con las manos para expresar sus descubrimientos. "¡No fastidies!", dijo Julián atónito ante esta confesión.

"¡Joder!", continuó expresando el comensal que seguía pensando en la confesión. Asun seguía en su cometido de presentar a Julián su realidad: "Para poder opinar hay que probar", detalló la mujer.

Julian le dio la razón: "Efectivamente, esto sí, esto no. Bájate de la lámpara ahora y yo me subo en el armario. Vamos a probar así a la contra", le confesó el comensal entre risas. Para más tarde lanzarle una indirecta: "Tú no has estado con un escorpio nunca", agregó.

"Sí, mi marido era escorpio", le contestó Asun. Julián se echó un 'capote' a sí mismo alegando que "nunca había estado con uno de verdad". Pero la comensal lejos de mostrarse satisfecha le rebatió: "Los escorpio sois lo peor", terminó por decir Asun.