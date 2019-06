Jordi Cruz ('Masterchef'), sobre su portada en la revista 'Men's Health': "Me daba pánico" Ecoteuve.es 13:03 - 1/06/2019 0 Comentarios

El juez más exigente de 'Masterchef' estuvo en el programa 'Cena con mamá'

Jordi Cruz, chef y juez de Masterchef, abrió las puertas de su vida y su corazón al programa Cena con mamá de Cayetana Guillén Cuervo.

El juez de Masterchef estuvo en el programa para rendir homenaje a su madre: "Toda la vida he intentado que esté orgullosa de mí. Al final, tengo poco tiempo para ella y eso es un pecado. Si le hacemos una cena, y se lo pasa bien, será maravilloso", expresó Jordi Cruz.

Lea también: El espectacular enfado de Jordi Cruz ante la desgana de un concursante de Masterchef: ¡Has jugado con mi pasión!

El chef no pudo evitar hablar de su rol como miembro del jurado de Masterchef. A Jordi Cruz le gusta "ser profesional" y asume ese rol "porque no me permito error". Además, el chef confirmó la buena relación que mantiene con los otros compañeros de equipo de Pepe y Samanta.

"Pepe y yo nos llevamos tan bien que es como mi hermano mayor, somos competitivos y me encanta ganarle", declaró Cruz. El juez de Masterchef tenía claro a qué se dedicaría en cuanto acabó la EGB: "Hice cuatro años de escuela y comencé a trabajar en el restaurante Estany Clar. Con 18 años acabé siendo jefe de cocina, porque tenía muchas ganas y ambición", confesó.

No solo habló de cómo se introdujo al mundo de la cocina, también hizo una confesión sobre la famosa portada que hizo en la revista Men's Health: "Me daba pánico esa portada, pero me lo plantee como un reto de tres meses para salir lo mejor posible", declaró Jordi Cruz.

Como reto pendiente al chef le gustaría ganar una cuarta estrella Michelin: "Tengo pendiente la cuarta estrella Michelin y me queda por hacer alguna receta que perdura en el tiempo", detalló.