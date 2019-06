Juan Jose Padilla revela su confesión más dura en 'Mi casa es la tuya': "Tuve que recoger el ojo del suelo" Ecoteuve.es 12:06 - 1/06/2019 0 Comentarios

El torero, ya retirado de los ruedos, contó cómo pasó el peor día de su vida

Juan José Padilla estuvo en Mi casa es la tuya donde reveló su testimonio más duro hasta la fecha.

El torero, retirado recientemente de los ruedos, fue entrevistado por Bertín Osborne en su programa de Telecinco. Juan José Padilla relató testimonios que nadie sabía hasta la fecha.

El de Jerez sufrió una cogida grave en 2011 en la que perdió el ojo izquierdo. El torero recordó esa tarde en Zaragoza como la peor de su vida. "La recuerdo como una tarde muy bonita. Despedía la temporada ahí. He sufrido muchas cornadas", comenzó a contar Padilla.

"Cuando salté para colocarle la banderilla, el toro saltó y se me llevó la cara, se me llevó el ojo y vino la tragedia. Cuando me levanté sabía de la gravedad de la cornada; me puse de pie y tuve que recoger del suelo parte de mi cara y el ojo, que se descolgó. Evidentemente sabía que la visión la perdía", siguió contando el torero.

Padilla reveló que se asfixiaba quedándose sin oxígeno: "Se me iba apagando la luz y me quedaba sin fuerza para hablar con el doctor que me preguntaba. Pensaba que no viviría. Recuerdo que por el hueco de la órbita de los ojos salía mucha sangre. Sentí que me apagaba y que me iba, que me moría", expresó Padilla a Bertín Osborne.

No solo contó ese fatídico día, también lo hizo sobre la primera vez que se miró al espejo: "No sabía el monstruo que me iba a encontrar. El ojo cosido, todo rapado Era un espectáculo. Pero como fui andando hasta el espejo con mi propio pie, entendí que eso me valía. La cara no me iba a suponer mucho. Más que enfrentarme al espejo, lo duro fue enfrentarme a la cara de mi mujer, de mis hijos, de mis padres No entendía que ellos tuvieron que sufrir esa cornada. Notaba la tristeza en la expresión de los que me miraban", agregó Juan José Padilla.