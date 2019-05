El "problema" de Pablo Motos con el regalo de Daddy Yankee: "Me ponga lo que me ponga, tengo cara de idiota" Ecoteuve.es 12:48 - 31/05/2019 0 Comentarios

El cantante acudió a 'El Hormiguero' y entregó un regalo al presentador de Antena 3

El cantante Daddy Yankee estuvo en El Hormiguero y, aprovechando su visita, le hizo un regalo a Pablo Motos.

El invitado quería tener un gesto de cariño hacia el presentador y le dio una camiseta conmemorativa de su gira internacional y una gorra.

"¿Qué me traes, Daddy?", le preguntó Motos al cantante. "Te traje la mercancía de Daddy", contestó Yankee con una sonrisa. Pero lo que no se esperaba el cantante de 'reaggaeton' era que Pablo le confesase un secreto íntimo: "Tengo un problema con esto. Yo, me ponga lo que me ponga, tengo cara de idiota".

"Tú me ves así bien, pero me pongo la gorra y ya verás...", siguió el presentador. Pablo Motos le hizo la demostración probándose la gorra y Daddy Yankee no pudo contener la risa: "Mejor se la regalas a uno de tus hijos".

A continuación, preguntó al cantante cómo se ponía él la gorra, de tal forma que quedase bien. Yankee detalló que no podía probársela porque se estropearía el flequillo, pero que debía ponérsela con la visera hacia atrás. Aún así, el plató estalló en carcajadas y una de las hormigas dio su opinión: "No te queda bien, Pablo".