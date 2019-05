David Ferrer da la respuesta más exacta a la pregunta del sexo y el dinero de Broncano: "Has tragado saliva, ¿eh?" Ecoteuve.es 31/05/2019 - 10:49 0 Comentarios

El tenista sorprendió al presentador de 'La Resistencia' por sus honestas palabras

David Ferrer sorprendió este jueves a David Broncano respondiendo con sinceridad a sus habituales preguntas sobre sexo y dinero en La Resistencia.

El tenista acudió al plató de #0 pocos días después de su retirada definitiva de la élite y confesó al cómico que, igual que él, es un fan confeso de Federer: "Soy también soy proRoger. De hecho, le he dejado ganar todas las veces", bromeó sobre el suizo, al que pudo entrevistar el humorista hace unas semanas.

Sin embargo, el momento más destacado de la noche llegó cuando Broncano lanzó a Ferrer sus preguntas más icónicas: "¿Cuánto dinero tienes?" y "¿Cuánto has follado en el último mes?". Y si bien algunos invitados tienen más reticencias para responder a ambas cuestiones, el tenista sorprendió al presentador haciendo un alabado alarde de sinceridad.

"El tema económico sale en la página de la ATP y pone que yo he ganado alrededor de 31 millones de dólares", empezó diciendo el valenciano. "Antes de decir la cifra has tragado saliva , ¿eh?. Tu mismo: ¿31 millones he ganado?", bromeó Broncano.

"A eso le restas la mitad, el 50%, que es lo que te sale a pagar en Hacienda. Se queda en unos 16 millones de dólares... que serán 13 o 14 millones de euros", aclaró el tenista, que se coloca en los puestos más altos de la clasificación del programa por detrás de invitados como Piqué, Mendieta o Laura Pausini.

Respecto a la del sexo, Ferrer aseguró que "aquí puedo mentir porque no sale en internet". No obstante, optó una vez más por decir la verdad y reconocer que actualmente la frecuencia es escasa. "Yo tengo un bebé y muy poco. Viniéndome arriba diría que cinco o seis veces al mes", declaró a escasos metros de su pareja, Marta, que estaba sentada entre el público.