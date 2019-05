Intercambio de 'zascas' en el tenso final de una cita en 'First Dates': "Te gusta hacer el ridículo" Ecoteuve.es 11:08 - 31/05/2019 0 Comentarios

Adrián y Raúl decidieron no seguir conociéndose yendo cada uno por su lado

Un intercambio de 'zascas' estropeó el final de la cita de dos comensales en First Dates.

Raúl se presentó al 'dating show' de Cuatro porque considera que en las redes sociales no se conoce realmente a la otra persona. "Solo he tenido una pareja y ha ido tirando a mal. Me han rechazado muchas veces por mi físico, por ver realities que porque piensan que es de gente inculta", expresó este joven.

Por su parte, Adrián tenía claro cómo encontrar a su media naranja. "A través de los ojos veo cómo son los demás solo con mirarlos", aseguró. Así pues, los comensales pudieron disfrutar de una velada para conocerse más.

Pero lo que Adrián no esperaba era sentirse incómodo con Raúl, por ello, cuando terminaron la cita, los dos comensales dejaron claro sus pensamientos. A Adrián no le gustó la actitud de Raúl y no se cortó en nombrarle todo lo que le parecía mal: "Te gusta salir de fiesta, jugar a la play, hacer el rídiculo y solo bailar 'twerk'", comentó el comensal ante la atónita mirada de su acompañante.

Acto seguido, fue el turno de Raúl: "A cualquier persona le gusta salir de fiesta, se me da muy bien bailar 'twerk', me gusta jugar a la play, pero no soy un friki", sentenció el joven. Además, expresó que no iba a tener una segunda cita con Adrián porque no tenía "sangre en las venas" a lo que el otro le contestó que era porque no se sentía "cómodo" con él.