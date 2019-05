Isabel Pantoja, acusada de robar comida en 'Supervivientes': "Jamás he metido la mano" Ecoteuve.es 31/05/2019 - 1:17 0 Comentarios

Colate arremete contra la cantante por una lata de chóped que se ¿encontró?

Colate Vallejo-Nájera va a por Isabel Pantoja y ha sacado toda su artillería. El ex de Paulina Rubio acusó a la tonadillera, nada más y nada menos, de robar comida en Supervivientes.

"Me gustaría saber de dónde salió la lata de chóped que me pidió que le abriera el otro día...", espetó Colate, abriendo la caja de los truenos. "Me la dio un doctor", apuntó.

El programa lo desmintió y Colate no dudó en certificar que estaba mintiendo. "¿Lo ves? Nunca te la han dado. La lata la has cogido de nuestro saco y la has metido en el tuyo".

Jorge Javier Vázquez volvió a sacar más tarde el tema de la dichosa lata y la tensión siguió creciendo. "La organización ni el equipo médico suministra latas de comida a ningún concursante", aseguró el presentador.

Fue entonces cuando Isabel Pantoja explicó que la lata se la había dado un "pirata olvidado" pero "no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo". "Tenía una razón que cuando salga de aquí si quieres te lo explico", dijo a Albert. que le reclamaba más detalles.

¿Robó comida Isabel Pantoja en 'Supervivientes'?

Jorge Javier animó a Pantoja a que lo contase todo. "Jamás he metido la mano en el arcón para coger la lata. Pedí por favor que necesitaba proteína porque me iban a hacer una analítica y esa lata me la encontré", comentó.

Isabel Pantoja aseguró que había sido por prescripción médica pero que no se la había dado el médico directamente. "Me la encontré". Sin embargo, Jorge Javier negó que fuese por orden del médico.