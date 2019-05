La 'fantasmada' sexual de un hombre en 'First Dates': "Yo echo tres o cuatro por noche" Ecoteuve.es 30/05/2019 - 13:22 0 Comentarios

Ruth no se creyó la exagerada declaración de Andrés: "Presume de más"

Un hombre dejó este miércoles incrédula a su cita en First Dates al confesar su gran actividad sexual.

Andrés y Ruth demostraron una gran química desde el principio, aunque la noche no acabó como todo el mundo esperaba. Ambos se confesaron aficionados a las playas nudistas y él reconoció que esta es una práctica que realiza incluso en otros ámbitos de la vida.

"Fue con unos amigos por Cabo de Gata y me eché cremita por ahí abajo. Dije: 'No vaya a ser que esto se queme, que nunca le ha dado el sol", comentó el hombre al recordar la primera vez que hizo nudismo. "Estás más abierto, más alegre, más relajado... Tú te metes ahí y te lo pasas bien", explicó antes de desvelar su facilidad para mostrar sus partes íntimas.

"En las cenas de empresa siempre me animaban a hacer el striptease del final. Y yo me suelto y me quito la ropa rápido", afirmó Andrés. "Eso es que tienes buen cuerpo y te gusta lucirlo", replicó pícara ella antes de preguntarle por su frecuencia sexual.

Andrés: "Echo unos tres o cuatro por noche"

Andrés quiso impresionar a Ruth y se vino muy arriba en su respuesta: "Yo soy un poco activo, al menos al principio. Luego ya... Echo unos tres o cuatro por noche. Me despierto por la noche y pum pum pum", aseguró el hombre elevando el tono de la conversación. "Qué actividad frenética tiene este hombre...", comentó ella entre risas. "Tengo genes latinos, no lo puedo evitar", matizó él.

Sin embargo, en una de sus declaraciones a cámara, Ruth confesó que no se había creído las palabras de su acompañante: "A mí me gusta también, pero no tanto. Lo he visto un poco excesivo, estaba presumiendo un poco de más", comentó la joven, que desde ese momento se empezó a 'desencantar'. Finalmente, decidió no tener una segunda cita con él.