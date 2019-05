La reacción de Alessandro Lequio a los orgasmos de Violeta en 'Supervivientes': "Me ponen cachondo" Ecoteuve.es 30/05/2019 - 12:03 0 Comentarios

El italiano sorprende a todos al hablar de la escena sexual de la valenciana

Alessandro Lequio ha sido el último en pronunciarse sobre la escena de sexo de Fabio y Violeta en Supervivientes 2019.

El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco de las imágenes emitidas el pasado martes en el Tierra de Nadie de Carlos Sobera: "Yo me muero de envidia de verla", ha empezado comentando Bibiana Fernández, que también fue concursante del reality en 2014. "Hay que darlo todo", empezó diciendo Isa Pantoja, que se ha convertido en colaboradora habitual del magacín matinal de Telecinco.

Lea también: Sexo en Supervivientes: Violeta y Fabio tienen una relación sexual completa delante de las cámaras del programa

"Yo soy súper fan de las parejas que nacen en realities y sí me creo la versión de Violeta. Es una persona valiente porque esto lo va a ver todo el mundo y le ha dado igual. Me parece perfecto porque hay que dejarse llevar", ha valorado la hija de la tonadillera en unas palabras con las que Ana Rosa no estaba del todo de acuerdo. "Tampoco nos pasemos, Isabel. Hay que dejarse llevar... Oye, que me parece bien, es una chica soltera y está fenomenal, pero hay que pensar también con la cabeza", ha opinado.

La reacción de Lequio a los gemidos de Violeta

Sin embargo, las declaraciones más sorprendentes han llegado por parte de Alessandro Lequio, que enfatizó en los orgamos de la concursante: "Es chillona la chica, los gemidos me encantan. A mí me ponen cachondo", confesó antes de ser reprobado por Joaquín Prat.

"¿Pero por qué hablamos de ella y no de él?", puntualizó. "Porque han sido solo de ella los gemidos que he oído", replicó el italiano. "¿Y por qué no destacamos que Fabio es silencioso?", insistió Prat, en contra de que se pusiera el foco sólo en la chica. "Porque a mí lo que me pone cachondo son los gemidos de una chica, no los gemidos de un tío. Qué quieres que te diga...", respondió el tertuliano antes de que Ana Rosa zanjara la conversación.