Cayetana Guillén Cuervo revela cuánto sexo tiene: "Antes de un ataque de ansiedad, un buen 'kiki" Ecoteuve.es 30/05/2019 - 11:30 0 Comentarios

La actriz de 'El Ministerio del Tiempo' visitó 'La resistencia' este miércoles

"Irene Larra es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no baja al pilón", dijo

Cayetana Guillén Cuervo fue la invitada de David Broncano en La resistencia este miércoles. La actriz no dejó de hablar de sexo.

La actriz empezó fuerte la entrevista. "Yo he venido aquí a ligar. Contigo también si te dejas, pero he venido a ligar que he visto tías muy buenas por el público", dijo haciendo alusión a que se había convertido en un "icono lésbico" por su personaje de Irene Larra en El Ministerio del Tiempo. De hecho, la hizo ser pregonera del World Pride Madrid en 2017.

"Era una tía muy guay, muy competente, muy sexy y lesbiana, pro sin subrayarlo", siguió diciendo Cayatena a Broncano. "No tenía ningún drama, ella vivía feliz y, de vez en cuando, se comía una boca".

Fue entonces cuando la conversación subió de temperatura. "Ha tocado tetas por debajo del jersey, pero ahí abajo... al pilón no", dijo dejando claro que era una opinión personal: "Esto es, que lo integro en mí y digo 'qué pereza'. Tú puedes subir o bajar".

"O sea, que te coman el coño subiéndote a una escalera de pintor. Eso es un gran gesto para tu pareja. 'Quédate ahí de pie, que ya me subo yo", bromeó Broncano a lo que Cayetana zanjó intentando ponerse seria: "Irene Larra es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no baja al pilón".

Cayetana contesta a las preguntas sobre sexo y dinero

Los últimos minutos de charla se dedicaron a las clásicas preguntas. Del dinero, Cayetana no se mojó mucho: "Pues nada". Sin embargo, sobre su frecuencia sexual sí: "Todo el rato porque soy muy nerviosa". "Antes de un ataque de ansiedad, un buen 'kiki' y ala... pero con desconocidos, no", apostilló.