La noche de sexo lésbico de Cantora incendia 'Sálvame': un trío en el sofá de la casa de Isabel Pantoja Ecoteuve.es 29/05/2019 - 17:27 0 Comentarios

Anuar, cuñado de Chabelita, asegura que fueron tres personas las implicadas

Isa Pantoja ha amenazado con contar algo que afectará a Kiko Rivera e Irene Rosales

'Cazamariposas' señala a dos de las supuestas implicadas en la polémica

La Nochevieja de sexo y lujuria que se vivió el pasado Fin de Año en Cantora ha centralizado los contenidos de los diferentes programas de Telecinco.

Kiko Rivera abrió la caja de los truenos en la última gala de Supervivientes, donde aseguró que el pasado 31 de diciembre había pillado a dos amigas de Chabelita teniendo sexo en el sofá del salón de su casa. Todo ello, en una escena en la que afirmaba que su hermana y Aneth estaban indirectamente implicadas.

Lea también: Sexo en Supervivientes: Violeta y Fabio tienen una relación sexual completa delante de las cámaras del programa

Desde entonces, son muchos los datos que han ido saliendo sobre lo sucedido en la finca de Isabel Pantoja la pasada Navidad. En el último Deluxe, el polígrafo dio validez a las palabras de Rafa Mora, quien aseguró que lo que allí ocurrió no fue cosa de dos, sino de tres. Este martes, Anuar Beno, cuñado de Chabelita, entraba por teléfono en Sálvame para ratificarlo: "En principio eran dos, pero luego se les sumó una tercera persona", empezó diciendo el hermano de Asraf, presente en la fiesta.

"Fue en un sofá y luego fue fuera en los coches, que ahí fue cuando les vio Isabel", dice el ceutí que lanza otro nombre sobre la persona que pilló a las protagonistas de la polémica. Anuar asegura que "depende de cómo lo vea", a lo mejor desvela sus nombres: "Os va a sorprender quién era la tercera persona", asegura.

Minutos más tarde, María Patiño aseguró que Isa Pantoja y Aneth ya han movido fecha para defenderse y han amenazado con contar algo que le sucedió esa misma noche a Kiko Rivera y que implica también a su mujer Irene Rosales, Anabel Pantoja y su novio: "Puede afectar a su matrimonio", declaró la periodista.

La versión de Aneth sobre la noche lésbica de Cantora

Tras salir expulsada de Supervivientes, Aneth insiste en que no hubo sexo real en la escena de la polémica: "No lo vi, pero creo que solo hubo besos. Yo no invité a nadie. Estaba a mi bola con Isa y no soy quién para controlar a nadie. No me escandalizo porque dos personas se den un beso. Al siguiente día, todos nos reímos y pasó como una anécdota más. Ahora, después de tantos meses, Kiko monta un escándalo. No lo entiendo", dice la peruana a Lecturas.

Aneth asegura que acudieron 50 personas a la fiesta entre amigos y la familia al completo. "Ninguno de los invitados sacó fotos. Kiko es el único que no ha respetado la privacidad y ha roto el pacto. Lo ha utilizado para hacernos daño", afirma la concursante en una nueva pulla al DJ.

La joven afirma que "jamás Pantoja sintió que se le faltó el respeto": "Nos sirvió lentejas a todos por la mañana. No hay nada que pasara en Cantora que ella no haya sabido", asegura antes de negar a Rafa Mora en que ella fue una de las integrantes del trío. "Es mentira. Este señor no estaba en la fiesta. Así que ha debido ser Kiko el que se lo haya contado a su amigo", reflexiona al tiempo que confirma que sus amigas "están afectadas". "Se ha hablado de su intimidad y eso nadie debería haberlo utilizado", dice.

Cazamariposas señala a las supuestas implicadas

Y aunque nadie se ha atrevido en Telecinco a dar nombres, Cazamariposas sorprendía hace unos días al señalar directamente a las supuestas implicadas en la escena sexual de Cantora. Según el programa de Divinity, dos de ellas eran Marta Riesco, reportera de El Programa de Ana Rosa, y Patricia, defensora de Aneth durante su participación en Supervivientes.

Cazamariposas se basa en el testimonio de Kathy Sandoval, también amiga de Chabelita y Aneth: "Yo estoy de acuerdo con Kiko, fue una falta de respeto lo que hicieron esas chicas", aseguró la latinoamericana, que asegura que lo que ocurrió en Cantora es la "comidilla" de su pandilla. "No sé si ahora hay atracción entre Marta y Patricia, pero en ese momento pues... algo había", declaró.

En sus palabras, Sandoval también deja caer la idea del trío: "Si pasó algo entre ellas, no fue con la única persona porque, vamos... Marta ese día estaba que no veas", afirmó antes de dar un zasca a la periodista de Ana Rosa. "A mí me encantaría que la sacaran, así mismo como ella hace reportajes a la gente que se lo pregunten a ella, a ver que dice, no?", concluía Kathy en su llamada.