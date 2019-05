Fran Rivera, sobre el suicidio de la trabajadora de Iveco: "No hay que enviar esos vídeos, los hombres somos incapaces de no pasarlos" Ecoteuve.es 29/05/2019 - 13:34 | 13:56 - 29/05/19 0 Comentarios

El torero señala a la víctima y provoca la indignación de los espectadores

Fran Rivera se ha colocado este miércoles en el centro de todas las críticas por unas polémicas declaraciones que ha hecho en Espejo Público.

El torero sorprendió a los espectadores de Antena 3 al hacer su valoración sobre el suicidio de Verónica, trabajadora de Iveco, al difundirse entre sus compañeros un vídeo suyo de contenido sexual: "La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Hay una máxima, y es algo que le digo mucho a mi hija mayor: No se pueden mandar vídeos de ese tipo", ha empezado diciendo en unas palabras que han incendiado las redes sociales.

"Ella no es culpable y es una víctima y el que lo ha enviado es un malnacido. No es de hombres hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y yo soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", ha continuado diciendo sin que ninguno de sus compañeros le reprobara sus palabras.

Acto seguido, Fran Rivera ha vuelto a dirigirse "a todas las mujeres y a todas las niñas": "No manden vídeos de ese tipo", ha insistido. "Y luego el malnacido que lo ha enviado a sus colegas para ponerse medallitas de lo machote que es... es un asqueroso y una sabandija", ha argumentado antes de recibir el apoyo de Susanna Griso.

"Me quedo con tu reflexión porque este tipo de vídeos en los colegios se utiliza constantemente para el acoso de muchas chavalas", ha añadido la presentadora. "Estamos viviendo chantajes de este tipo todos los días: con menores de edad o con mayores de edad... No hay que mandar estos vídeos, porque a donde lleguen, los van a utilizar", sentenció el diestro.