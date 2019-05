Antonio Hidalgo corta en directo a un hombre que pegó a una mujer: "No me quedan ganas de seguir hablando contigo" Ecoteuve.es 29/05/2019 - 12:56 0 Comentarios

Aplaudido gesto del presentador de la TV murciana ante uno de sus invitados

Antonio Hidalgo cortó de raíz el testimonio de su invitado en Alivou, programa que presenta en la televisión murciana, que había reconocido haber pegado un "tortazo" a su mujer.

El espacio, que da una oportunidad a aquellas personas que quieran encontrar pareja o tener un gesto cariñoso con algún familiar, recibió a un hombre que dejó impactado al presentador por unas lamentables declaraciones.

"Se me fueron un poco los estribos. Yo nunca había pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo", contó el invitado, interrumpido de inmediato por Hidalgo: "No, no, no. Yo ya, sinceramente, a mí no me quedan ganas de seguir hablando contigo".

Juan, el hombre en cuestión intentó defenderse: "Ya sé que eso no es para contar". "No es para hacerlo y mucho menos contarlo. A mí esas sinceridades no me interesan porque lo que no quiero es que tengas que hacerlo para no tenerlo que contar", espetó el presentador.

"No puedo escuchar eso delante mía como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y te cabreaste con el árbitro", zanjó Hildago. "Jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto".