El calvario de Adrián Rodríguez tras abandonar 'Supervivientes': "No me dan trabajo y estoy con psicólogos" Ecoteuve.es 13:05 - 29/05/2019 0 Comentarios

El actor se arrepiente de haber salido del reality el año pasado por la puerta de atrás

Adrián Rodríguez ha reaparecido en Telecinco un año después de abandonar Supervivientes 2018.

El actor, que saltó a la fama por dar vida a DVD en Los Serrano y a David en Física o química, fue concursante de la pasada edición del reality. Sin embargo, el madrileño decidió salir por la puerta de atrás en una maniobra que le ha terminado pasando factura personal y profesionalmente.

Adrián Rodríguez confesó a Jorge Javier que ha vivido durante los últimos doce meses un auténtico calvario. "Estoy en psicólogos y atravesando un proceso depresivo. He tocado fondo", comenzó diciendo el intérprete, que ha sufrido el olvido mediático, la decepción de su familia y seguidores y una deuda con Hacienda que se hizo mayor por la multa que tuvo que pagar a la productora de Supervivientes.

"Lo de abandonar fue una decisión rápida y arriesgada. Uno de los problemas que me llevaron al concurso fue Hacienda, pero también quería vivir la experiencia. Las dos primeras semanas te dices a ti mismo que 'ha pasado', pero, con el paso del tiempo, las consecuencias son de cara a la autoestima y el trabajo", explicó al presentador. "Tuve que dejar mi piso y ahora me refugio en la música; estoy haciendo un disco de música más personal, nada comercial", afirmó lamentando haber perdido la fama que había conquistado.

El actor y cantante asegura haber pasado por un proceso de depresión que le ha impedido durante mucho tiempo salir a la calle. "No tenía ganas de enfrentarme a las preguntas del porqué me había ido", declaró. "He fallado a mis padres y a mi hermana, que me defendía en plató. No me llaman de casting y no me dan trabajo en ningún lado", reconoce antes de desvelar que su decisión de concursar en el reality no fue bien recibida por sus compañeros de profesión.

"Me hablo con Víctor Elías (28), pero la mayoría de compañeros no han compartido mi participación en Supervivientes", afirmó antes de pedir públicamente que le vuelvan a tener en cuenta. "Puede ser que hayan tachado mi nombre por mi paso por Supervivientes o por mi imagen de tatuado". "Soy humano, he fallado, pero me gustaría que me dieran otra oportunidad", concluyó.