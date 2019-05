'Masterchef' expulsa a Carmen en su noche más convulsa: bronca y ¿empujón? en las cocinas del talent Ecoteuve.es 29/05/2019 - 11:43 0 Comentarios

Samira rompió a llorar denunciando un 'golpe' de Teresa en la prueba de exteriores

Masterchef vivió este martes una de sus noches más convulsas antes de entrar en la recta final de su séptima edición en TVE.

Carmen volvió a resultar expulsada dos semanas después de ganar la repesca que celebró el talent culinario de La 1. La joven no pudo resolver con éxito una prueba de eliminación en la que los aspirantes tuvieron que lidiar con la cocina de vanguardia.

Así pues, los concursantes debían realizar un plato libre con el único requisito de utilizar los ingredientes principales que habían empleado Joan y Marc Roca en las elaboraciones de demostración que habían hecho ante ellos. Valentín y Aleix fueron salvados y el jurado señaló a Aitana, Carlos y Carmen como los concursantes más débiles. Finalmente, fue esta última la expulsada por el mal resultado de su plato.

"Solo has abierto latas, pensaba que ibas a aprovechar mejor esta segunda oportunidad", le explicaba Pepe Rodríguez. "Yo en cuanto supe que la prueba era de alta cocina me vine abajo", reconoció Carmen antes de abandonar las cocinas asegurando a quién de sus compañeros ve como ganador: "Valentín, porque es al que más he visto evolucionar de todos", dijo antes de colgar por segunda vez su delantal.

La prueba de exteriores más convulsa de Masterchef

La expulsión de Carmen llegó después de una de las pruebas de exteriores más convulsas que se recuerdan. El talent se desplazó hasta el Teatro Calderón de Madrid, donde los aspirantes debían realizar un menú para el equipo del musical West Side Story.

Valentín y Teresa fueron los capitanes y tuvieron que conformar su equipo eligiendo a sus "enemigos", los compañeros con los que menos sintonía tenían. Ella optó por quedarse con Aitana, Aleix y Samira mientras que él hizo lo propio con Carlos y Carmen.

Este nuevo giro hizo que la tensión creciera entre los aspirantes llegando incluso a producirse un supuesto atropello entre dos de ellas. Samira llegó a asegurar que Teresa la había empujado y gritado, lo que hizo que la joven rompiera a llorar desconsolada mientras la otra lo negaba. Carlos y Valentín también se intercambiaron varios "puñales" después de que el primero cuestionara la capacidad de liderazgo del segundo.

Finalmente, el grupo de Teresa ganó la prueba mandando al otro equipo -junto a Aleix y Aitana, nominados por el jurado la semana pasada- al reto de eliminación.