Claudia, la comensal de 'First Dates' que "odia" a Bertín Osborne: "Es medio calvo, taurino y va de señorito" Ecoteuve.es 29/05/2019 - 11:43 0 Comentarios

"Es ese que anuncia mejillones. Me cae fatal, no le soporto", dijo la joven

Sorprendente opinión de una comensal de First Dates sobre Bertín Osborne, el presentador de Mi casa es la tuya.

"Soy muy revolucionaria. Estoy cansada de todo y de todos. Soy feminista e intento cambiar la situación de las mujeres para intentar estar lo más a gusto posible dentro de la sociedad". Así se presentó esta estudiante de Bachillerato en el restaurante más famoso de la televisión.

Su compañero de cita fue Erik, de quien podría decirse que es un ciudadano universal por sus orígenes: "Mi madre es mitad danesa y mitad vasca; mi padre es mitad alemán y mitad italiano; yo nací en Bolivia y he estado viviendo allí, en Argentina, en el País Vasco, Barcelona, Canarias y ahora en Madrid".

Lea también: La broma de Mamen Mendizábal con el perro de Esperanza Aguirre sale mal: "Lo atropellaron"

El boliviano cumplió el único requisito de Claudia: "Odio los calvos". Más tarde, ya en la cena, ella le sorprendió preguntando si odiaba a alguna "persona viva". Erik respondió que no y ella, por su parte, dio el nombre de Bertín Osborne. "Me suena, pero no sé quién es", dijo él.

"Es ese que anuncia mejillones. Me cae fatal, no le soporto. Representa todas las cosas que odio: es medio calvo, taurino, va muy del palo de señorito", dijo con vehemencia Claudia. "Me parece curiosa la forma que tiene de odiar determinadas cosas con mucho vigor", opinó luego él.