La broma de Mamen Mendizábal con el perro de Esperanza Aguirre sale mal: "Lo atropellaron" Ecoteuve.es 29/05/2019 - 10:53 0 Comentarios

La popular desveló el trágico suceso con su mascota: "Fue un disgusto tremendo"

Por otra parte, Aguirre se ofreció como tertuliana para el programa de La Sexta

Mamen Mendizábal vivió un momento comprometido con Esperanza Aguirre y no precisamente por un asunto meramente político.

La popular entró en directo en Más vale tarde para analizar las Elecciones municipales, autonómicas y europeas. En un momento dado de la entrevista, la presentadora quiso hacer una broma con Pecas, el perro de Aguirre.

"¿Es verdad que Ayuso era quien gestionaba la cuenta de Twitter de Pecas?", preguntó Mamen a lo que Esperanza confirmó: "Gestionaba la mía y sí, se inventó en una campaña electoral que Pecas dijera algo".

Lea también: La confesión sexual de Celia Villalobos a Susanna Griso: "En campaña electoral iba como una moto; necesitas descargar"

"Ahora Pecas ya no tiene voz...", respondió la periodista sin imaginarse lo que había sucedido. "Ay, mire, es que Pecas... lo atropellaron", afirmó con la voz quebrada Aguirre a lo que Mamen exclamó: "¡Qué me dice! ¡Qué disgusto me está dando! Se lo digo de verdad, de corazón". "No sabe el que me llevé yo, fue tremendo", zanjó la política.

Esperanza Aguirre se ofrece como tertuliana

La charla también dejó otra anécdota. Mamen preguntó a Esperanza Aguirre sobre un posible regreso a la política. "Nunca la he dejado, he dejado la primera fila", contestó ella ofreciéndose al mismo tiempo para trabajar en el programa de La Sexta: "Mi vocación es de ser tertuliana, así que aquí me tiene". "Cuando quiera viene aquí", recogió el guante la periodista.