Najwa Nimri desvela su primera imagen en 'La Casa de Papel': así es Alicia Sierra
29/05/2019

La actriz comparte una fotografía caracterizada como su personaje en la serie de Netflix

Najwa Nimri ha desvelado por fin cómo será su personaje en la próxima temporada de La Casa de Papel.

Poco a poco, responsables y protagonistas de la serie están desvelando detalles de los nuevos capítulos antes de su llegada a Netflix el próximo 19 de julio. La ficción consumará así su salto a la plataforma después de incluir con éxito en su catálogo las dos primeras temporadas que emitió Antena 3, la maniobra que convirtió a La Casa de Papel en un fenómeno mundial.

La nueva tanda de episodios viene cargada de novedades, principalmente entre los actores que conforman su reparto: Hovik Keuchkerian (Bogotá), Fernando Cayo (Tamayo), Rodrigo de la Serna (El Ingeniero) y Najwa Nimri (Alicia) se suman al elenco de la ficción. Esta última ha compartido en su cuenta oficial d Instagram su primera imagen caracterizada como su personaje en la serie.

Nimri da vida a Alicia Sierra, la 'poli mala' de la nueva temporada, aunque la actriz intenta renegar de esa etiqueta. "No me voy a meter en códigos de moralidad porque la moral depende de la necesidad. Digamos que es una persona de moral dudosa a ojos de los demás", dice en El Mundo sobre un personaje que llega a la ficción para intentar capturar a El Profesor y su cuadrilla.

"En La Casa de Papel los buenos son los atracadores y los malos son la policía... Y yo soy de la Policía", dice Nimri asegurando que Sierrra "está entre Terminator y Colombo". "Alicia juega con las herramientas que el sistema le proporciona, pero no cree en el sistema. Lo malo y lo bueno están muy cerca", declara.

Una circunstancia que determinará las tramas de su personaje es que está embarazada de ocho meses: "No es un niño deseado. No presta atención al embarazo y lo que le hace perseguir a El Profesor con tanto ahínco es no cobrar consciencia de su situación", asegura Najwa.