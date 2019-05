Sonsoles Ónega, compungida ante el arrepentimiento de la madre que dio de fumar a su bebé: "Me está dando lástima" Ecoteuve.es 28/05/2019 - 17:27 0 Comentarios

La presentadora muestra su lado más humano ante la imprudencia de esta madre

Sonsoles Ónega ha hablado este martes con María, la mujer que subió un vídeo a Instagram en el que ponía un cigarro en la boca a su hijo de once meses.

Pese a que su cuenta era privada, el vídeo se ha hecho viral provocando un aluvión de críticas ante la lamentable imprudencia. La mujer, entre lágrimas y muy arrepentida, ha explicado en Ya es mediodía su versión de los hechos.

"Nosotros estábamos en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Estaban en la cocina fumando y el niño quería ir yo allí. Por eso, le dije a su padre: 'Vamos a ponerle el cigarro para que coja asco al tabaco", relató. "Como el niño tiene once meses y no habla, me hizo gracia que dijera 'gracias'. Por eso lo subí, pero no sabía que iba a llegar a esto".

Tras escuchar sus explicaciones, el juez Israel García ha sido muy severo: "¿Para disuadir a su hijo del consumo de alcohol le dieron de probar coñac?". Más empático se ha mostrado Ángel Moya que, aunque reconocía que la Fiscalía del Menor entraría de oficio, sí ha afirmado que solo quedará en un "apercibimiento" al tratarse de un "hecho puntual".

Tras esto, Sonsoles decidió hablar solidarizándose con la madre angustiada. "Yo reconozco que me parece una profunda responsabilidad, se lo tengo que decir. Pero me está dando usted mucha lástima porque la veo arrepentida", ha dicho la presentadora. "Ella cuida a su bebé, como es lógico". [VÍDEO]