Un comensal de 'First Dates' se gasta 700 euros en un curso de seducción, pero su cita tiene un final inesperado Ecoteuve.es 28/05/2019 - 11:14 0 Comentarios

Samuel explicó que iba a Malasaña para ligar con chicas acompañado de su profesor

Alicia, su compañera, contó que tenía una web para adultos: "Todo lo que hay, me excita"

Samuel se las prometía muy felices al llegar a First Dates. Este profesor de ciencias contó a Sobera haber hecho un curso de seducción que le costó 700 euros.

Además de ser profesor de ciencias, este joven también hinca los codos en el arte de 'ronear'. "En el amor no me puedo quejar, algo sé de seducción porque el año pasado hice un curso con un maestro del tema. Son cursos que se hacen durante cuatro meses con una parte teórica y otra práctica", explicó.

"¿Y la práctica con quién la haces?", quiso saber el maître a lo que Samuel respondió: "En la calle. Me iba a Malasaña y me tenía que desenvolver, entrar a las chicas, usar diferentes técnicas... el profesor iba conmigo y me corregía".

Lea también: Una comensal pide a su cita de 'First Dates' que le bese sus pechos: "No lo dudé"

El joven contó lo primordial: "Siempre hay tres cables en una relación: el sexual, la parte más física; el emocional, cómo haces sentir a la otra persona y el intelecutal, que es qué le puedes aportar a nivel de conocimiento o de conversación".

"No he ganado a mis colegas en el número de relaciones, pero no creo que tener muchas sea algo mejor o peor. Lo que sí que he ganado es en autonomía, he aumentado mi poder de comunicación", dijo después a cámara.

Su cita confesó tener una web erótica: "Todo lo que hay me excita"

Alicia, su pareja en First Dates, se definió así: "Sé que tengo un amor puro, limpio y verdadero para dar y dejarme recibir porque lo noto, me siento en paz y con capacidad de dar y recibir amor del de verdad".

Ya en la mesa, después de comentar el final de Los Serrano, ella comentó que trabajaba en una web de "temática adulta": "Todo lo que hay en mi página son cosas que me excitan". "Así que una manera de conocer lo que te excita es meterse en tu página web...", quiso saber él curioso explicando que él también tenía otra página: "La mí es de desarrollo personal y espiritual".

Luego, la madrileña confesó haber dado "pinceladas sutiles de follada de mente a Samuel, le he hecho un pequeño prólogo". "He utilizado el cable mental por un lado y el sexual por otro", dijo él Sin embargo, como si no fuera la cosa con el 'experto en seducción'. Samuel no quiso tener otra cita pese al 'sí' de ella': "No creo que fluya una relación".