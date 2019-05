María Teresa Campos y Toñi Moreno, cara a cara: "Me fallaste por cobarde" Ecoteuve.es 28/05/2019 - 9:03 0 Comentarios

Las dos presentadoras se reencuentran en Canal Sur después de años de desencuentros

Canal Sur emitió este lunes el reencuentro televisivo entre María Teresa Campos y Toñi Moreno, dos profesionales que han tenido sus más y sus menos en los últimos años.

Toñi Moreno trabajó a las órdenes de Campos durante unos años, pero su relación se rompió cuando Telecinco canceló Qué tiempo tan feliz y contrató a Moreno para ocupar la misma franja con otro programa, Viva la vida.

"¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde", espetó María Teresa Campos en su encuentro en el programa Un año de tu vida. "Te tenía que haber llamado para contarte que me lo habían ofrecido", reconoció Moreno, aunque en ese momento no fue consciente de ello. "Yo no tenía la sensación de haberte fallado. No te llamé y te pido perdón", explicó no sin antes reconocer que "María Teresa Campos es la persona más generosa profesionalmente". "También sé el carácter que tiene, porque es como la gaseosa", bromeó.

"Si me lo hubieras dicho yo te habría dicho: hija, pues para que lo haga otra, prefiero que seas tú. A mí ya me lo habían quitado... Me quitaron eso y todo lo que me quitaron, pero no voy a dar el gusto de decir nada más..."

La queja de Toñi Moreno a María Teresa Campos: "Me moría de angustia"

Toñi Moreno, por su parte, explicó lo que a ella le había molestado durante este tiempo: "Cuando te dio el ictus me moría de angustia y yo no podía hablar contigo. Me moría de pena porque Carmen Borrego me decía: no la llames ahora, porque la vas a alterar".

Pasado el tiempo, Toñi Moreno ya no está en Viva la vida -Mediaset entregó el programa a Emma García hace unos meses- y María Teresa Campos está fuera del canal después de haber acabado su contrato.

"Estoy esperando retomar mi vida profesional porque es el público el que nos retira cuando no nos quiere ver. Y eso no ha pasado", insistió Campos. "Me gustaría cerrar mi carrera como yo creo que tengo que cerrarla y no como crean otros".