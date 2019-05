María Teresa Campos, a Toñi Moreno: "Yo soy una señora mayor que está en su casa" Ecoteuve.es 27/05/2019 - 19:38 0 Comentarios

La presentadora tira de ironía sobre su futuro en su entrevista en el programa de Canal Sur

María Teresa Campos regresa este lunes a la televisión gracias al programa de Toñi Moreno en Canal Sur.

Las dos presentadoras se reencuentran y ponen fin a la mala relación entre ambas. "Sabía que solo era una cuestión de encontrarse, y todo quedaría en una tontería", escribió Toñi hace unos días en Instagram después de recibir a la matriarca del clan Campos en Un año de tu vida.

El canal autonómico emitirá este lunes la entrevista, pero antes ha lanzado un pequeño avance que sirve de aperitivo. "¿Te fumaste un porro con Joaquín Sabina?", pregunta Moreno. "No sé a quien se lo has contado pero venía en la documentación. Y yo he puesto la mano en el fuego. Eso es mentira". "Pues no pongas la mano en el fuego tan rápidamente", contesta la veterana presentadora.

Durante la charla también habrá tiempo para hablar de todas las ofertas que tiene sobre la mesa María Teresa después de no renovar el contrato que tenía con Mediaset. "¿Qué proyectos tiene?", pregunta Toñi a lo que la Campos responde tirando de ironía: "Si yo soy una señora mayor que está en su casa".

"No, tú vas a trabajar. Eso lo sé yo, pero no me lo quieres decir", espeta Moreno a lo que María Teresa zanja: "Son otros quienes no lo sabe".