'OT 2018' emitirá este viernes en directo su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Se estrena también un 'podcast' sobre OT y se reabre la iniciativa de las 'OTCover'

El Canal de Operación Triunfo en YouTube emitirá por primera vez en streaming el concierto de OT 2018 que tendrá lugar este viernes 31 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con prácticamente todas las entradas vendidas.

Un concierto de dos horas y media en el que se repasarán los grandes éxitos de la edición de OT 2018 y en el que se pueden escuchar además algunos de los nuevos singles que han lanzado los concursantes desde que dejaron la Academia.

Un regalo para todos los fans del programa que podrán seguir desde cualquier parte el concierto en directo. Desde las redes oficiales del programa se podrá seguir y comentar con el hashtag #OTBarcelona2018.

El espectáculo incluye un repertorio de cerca de 40 temas en el que no falta ninguno de los éxitos de la última edición del programa de RTVE, incluido el himno Somos. Un espectáculo de música y baile en el que Miki volverá a subirse al escenario para interpretar La Venda, la canción con la que acaba de representar a España en Eurovisión.

Además, los 16 artistas cantarán juntos los cinco temas grupales de esta nueva edición OT 2018: This is me, con el que comienza el concierto, Don´t stop me now, Spice up your life, Somos -el auténtico himno de esta generación- y Viva la vida, broche final al espectáculo.

La gira de OT 2018 arrancó el 8 de febrero en el Wizink Center de Madrid y tras los éxitos de Madrid, Pamplona y A Coruña continuará durante los meses de junio, julio y agosto por toda España, con el Palau Sant Jordi de Barcelona completamente lleno como siguiente cita el viernes 31 de mayo.

OT Podcast y OTCover

Y más novedades en universo OT. Este lunes a las 12:00 horas se ha estrenado el primer podcast sobre Operación Triunfo. El OT Podcast podrá escucharse en el Canal de YouTube de OT y en Spotify. Se trata de un podcast que periódicamente ofrecerá contenido de todo el universo Operación Triunfo dedicado a sus fans.

Además, esta tarde a partir de las 16:00 horas se publicarán en el Canal de Operación Triunfo las OTCover de 2018. Las bases musicales oficiales que se han utilizado en esta última edición de OT2018 estarán disponibles en el Canal para que los seguidores puedan utilizarlos para hacer todas las versiones que deseen.