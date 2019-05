Marta Flich destapa el corte de mangas del PP a Manuela Carmena: "Altura política" Ecoteuve.es 27/05/2019 - 14:39 0 Comentarios

La colaboradora de Risto Mejide denuncia el gesto a la alcaldesa en funciones

Un polémico gesto realizado en Génova ha desatado un gran enfado en redes sociales.

Manuela Carmena salió a atender a los medios de comunicación tras conocer los resultados de las elecciones municipales. La alcaldesa asumió que pese a ganar los comicios, no podrá gobernar en el Ayuntamiento de Madrid al no alcanzar los 29 concejales con la suma del PSOE. "Ahora mismo, ya sé que no voy a seguir siendo alcaldesa. Me gustaría agradecer a los madrileños el seguimiento y el apoyo que he tenido en tantas ocasiones", afirmó la líder de Más Madrid.

En la otra cara de la moneda, la locura se desató en Génova, donde se produjo un polémico gesto que fue 'cazado' en directo por Marta Flich, copresentadora con Risto Mejide de Todo es mentira. La humorista de Cuatro denunció un corte de mangas a la alcaldesa de Madrid realizado por un miembro del PP en el interior de la sede del partido.

Las cámaras de Espejo Público enfocaron a una de las ventanas del edificio en el que se encontraban victoriosos Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Junto a su equipo, siguieron por televisión el discurso de Manuela Carmena, a la que le dedicaron un desprecio que fue criticado por la cómica: "Altura política en forma de corte de mangas desde la sede del PP", escribió en Twitter Flich adjuntando el vídeo del momento.